Se conoció la gravedad de la lesión de Juanfer Quintero: cuándo podría debutar en River Plate

El colombiano llegará a la Argentina antes del fin de semana

Faltan solo días para que Juan Fernando Quintero selle su regreso a River Plate. Así lo confirmó el propio jugador hace algunas horas en una conferencia de prensa. Sin embargo, lo que parecían buenas noticias para el club Millonario terminó transformándose en una señal de alarma ya que el mediocampista inició de gran forma su partido amistoso con la selección de Colombia ante Honduras, pero debió salir por una molestia antes de que terminara el primer tiempo.

En este contexto, el enganche cafetero, que llegará el jueves a la Argentina para sumarse al equipo de Marcelo Gallardo, se realizó un estudio en Medellín y el resultado arrojó que sufrió un esguince leve de rodilla izquierda que le demandará una semana y media de recuperación.

Juanfer se sometió a unos análisis médicos en la ciudad colombiana que determinaron el grado de la lesión leve en el ligamento colateral interno y por eso no pudo llegar a tomar el vuelo que tenía reservado para hoy con destino a Buenos Aires.

De este modo, el regreso del volante a River será antes del fin de semana cuando deba realizar la revisión médica y firmar el contrato por dos temporadas para empezar a entrenar con el equipo millonario.

Con esta lesión, Quintero quedó descartado para la convocatoria de la doble fecha de eliminatorias que el conjunto de Mario Rueda debe jugar el 28 de enero ante Perú y el primero de febrero ante Argentina. Por lo tanto, su debut con La Banda podría darse durante la segunda o tercera fecha de la Copa de la Liga frente a Patronato o Newell’s, dado que no podrá completar la etapa final de la pretemporada en óptimas condiciones.

Mientras tanto, Marcelo Gallardo prepara al menos dos amistosos en el predio del River Camp en Ezeiza durante los dos fines de semana previos al inicio de la competencia oficial el 10 de febrero ante Unión en Santa Fe. El entrenador tomó la decisión de no participar en el torneo de Maldonado donde iba a jugar la semana que viene ante Barracas y Estudiantes por el aumento de contagios de COVID-19.

Una de las posibilidades es que el sábado y el viernes próximo habrá jornada doble de ensayos contra equipos de primera y no se descartan prácticas de fútbol frente a la reserva a mitad de la semana que viene.

El Muñeco quiere que el equipo, que ya pasó por la etapa de trabajos físicos exigentes en San Martín de los Andes, ahora tenga al menos 15 días de tareas tácticas con pelota para amoldar a los refuerzos y acomodar a los que vienen de lesiones.

Con el regreso al trabajo en el predio de Ezeiza se van a sumar los jugadores que no viajaron por haber dado testeos positivos de coronavirus, como el arquero Franco Petrolli, y los que regresaron de sus préstamos Carlos Azqui y Christian Ferreira.

El ex Talleres aún no pudo cerrar su llegada a Vélez y estudia posibilidades de emigrar al exterior, mientras que el ex Colón está en la consideración del técnico, aunque hay que ver cómo evoluciona el mercado y cuáles son las intenciones del jugador debido a la gran cantidad de volantes que hay en el equipo.

Por otra parte, seguirán entrenador de manera diferenciada los jugadores que no firmaron sus contratos: Benjamín Rollhesier y Fabrizio Angileri, quienes siguen sin acercar posiciones para renovar sus vínculos que vencen el 31 de junio.

