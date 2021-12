El desafiante posteo de un campeón mundial con Boca Juniors con un dardo para Marcelo Gallardo

Matías Donnet con la llave simbólica del auto de la marca que patrocinaba la Copa Intercontinental (REUTERS/Eriko Sugita)

Las redes sociales suelen ponerse picantes entre los protagonistas del fútbol y en este caso el Matías Donnet lo chicaneó a Marcelo Gallardo. Puchero, como se lo conoce al ex volante campeón del mundo con Boca Juniors en 2003, hizo un posteo en su cuenta de Instagram donde le apuntó al entrenador River Plate e hizo referencia a una frase del Muñeco del jueves pasado en los festejos por el tercer aniversario del 9/12, la fecha de la histórica final de la Copa Libertadores.

Donnet fue un referente del equipo que estuvo a cargo de Carlos Bianchi en su segundo ciclo en el club, y hace 18 años los dirigidos por el Virrey repitieron el triplete histórico de 2000 al quedarse con la Copa Libertadores, la Intercontinental y el Torneo Apertura. Dominaron desde enero a diciembre. Este miércoles se cumplió el aniversario de la final ante el Milan, que tras el 1-1 se definió por penales a favor del equipo de La Ribera.

La publicación que Donnet le dedicó a Gallardo (@mati.donnet18)

Puchero fue un gran protagonista del encuentro ante los italianos, por entonces campeones de Europa. Luego del tanto del danés Jon Dahl Tomasson, que abrió el marcador a favor rossonero, seis minutos más tarde el propio Donnet igualó tras capturar un rebote y desató la locura de los hinchas del Xeneize que viajaron hasta Yokohama, en el mismo estadio donde el año anterior se había jugado la final del Mundial que ganó Brasil (2-0) ante Alemania.

Matías recordó aquel encuentro y recogió el guante respecto de la frase de Gallardo y puso “cierro los ojos, no imagino algo mejor… Felices”. Napoleón había evocado el 3-1 de la final de la Libertadores que el Millonario le ganó a Boca en Madrid en 2018 y dijo en los festejos en el Monumental: “Cierren los ojos por 30 segundos y se imaginen, porque la vida y el fútbol nos pone a prueba, si nos hubiese tocado perder ese partido. Cierren los ojos, imagínense si nos hubiese pasado. El dolor que estaríamos sintiendo en este momento. Ahora, abran los ojos y miren a su alrededor, vean, vibren y sientan en el corazón que ganamos la final más hermosa del mundo”.

El segundo posteo de Puchero (@mati.donnet18)

En la misma publicación, el ex jugador de Boca Juniors puso dos imágenes, una con una foto de los festejos luego de la consagración ante el Milan y otra con una frase donde redobló la apuesta con el siguiente texto: “No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie lo que haces y sobre todo no expliques qué haces con tu vida. Porque no importa cuánto lo intentes; hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida, tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderá todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe”.

Un detalle del posteo de Donnet, fue que puso la ubicación y colocó “Yokohama, Japón”. La publicación recibió comentarios de los hinchas de Boca Juniors que recuerdan la hazaña conseguida por aquel conjunto que enfrente tuvo jugadores de la talla de Dida, Cafú, Alessandro Costacurta, Kaká, Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso y Andriy Shevchenko, entre otros, y fueron dirigidos por Carlo Ancelotti.

Donnet junto al "Cata" Díaz (@mati.donnet18)

Donnet jugó en Boca Juniors entre 2002 y 2006 y su mejor momento fue en el año y medio que estuvo Bianchi en la conducción. Fue un volante mixto, acostumbrado a jugar por la banda derecha y tuvo mucha llegada al área rival lo que le permitió convertir varios goles, entre ellos el de aquella histórica final en Japón, donde el Xeneize levantó su tercera Intercontinental y la segunda en tres años.

Con la llegada de la actual dirigencia a Boca Juniors hace dos años, Donnet tuvo su lugar como entrenador de las Inferiores junto a otro campeón con el club, Daniel “Cata” Díaz. Ambos dirigen a la sexta división y en julio de este año consiguieron el título de manera invicta.

