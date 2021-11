Los mejores memes de la tensa pelea en vivo entre Oscar Ruggeri y Ricardo La Volpe

Los momentos más ásperos del debate

Uno, Ricardo La Volpe, campeón del mundo con Argentina en el Mundial del 78. El otro, Oscar Ruggeri, vencedor con la Albiceleste en México 86. Pero enfrentados ideológicamente y hasta personalmente desde hace mucho tiempo. El ex arquero y el ex defensor estuvieron cara a cara en un áspero debate llevado a cabo en el programa ESPN F90. Y se sacaron chispas.

Sistemas tácticos, jugadores y métodos como entrenador fueron algunos de los temas que expusieron las diferencias entre ambos. Pero una mención de La Volpe sobre Maradona hizo explotar al Cabezón. El ex orientador de Boca señaló que Diego tenía ciertos “permitidos” y Bilardo lo dejaba salir de la concentración del América en México. En consecuencia, se dio el tramo más inquietante del choque.

“En México yo nunca vi que Diego saliera, nos metimos adentro de la concentración. Pero se ve que vos tenés todo claro”, le lanzó Ruggeri, luego de que La Volpe se pusiera su barbijo tapándose los ojos e ironizara: “Entonces ustedes estaban así”. El ex zaguero montó en cólera: “Recién hablaste de códigos, esto es no tener códigos. Porque si Diego salía y nosotros no lo sabíamos, igualmente es no tener códigos. Me extraña de vos, que tenés 70 años (NdeR: tiene 69), sabiendo que Diego no está vivo, que digas que se iba de la concentración”.

“Vine a hablar de fútbol, no de códigos. Tomátelas. Me aburrí con todo lo que decís, no sabés nada de fútbol”, replicó el ex guardameta, que en el país también condujo a Vélez y a Banfield. Y la frase elevó todavía más la temperatura de Ruggeri. “Vos tendrás quilombos en la cabeza, yo no. Me aburrí de todas las boludeces que dijiste desde el principio del programa y tuve que escuchar. Vos sos el fenómeno que viniste a llevarte el mundo por delante y con Boca perdiste un campeonato que lo dirigía mi nene de 4 años . Mirá lo monstruo que sos que saliste con camisa blanca y corbata roja a dirigir un partido en la Bombonera. El boludo de la fecha. ¿Decís que Riquelme no puede jugar? Dale, La Volpe, dejate de joder”, golpeó, sumando el concepto que había vertido La Volpe, respecto de que con él JRR no hubiera jugado en Boca, alegando que la posición de enganche atrasa.

Durante el ida y vuelta, las redes sociales transformaron a los dos personajes en tendencia y los usuarios comentaron el minuto a minuto de la pelea, con los memes como estandartes. La tensión por los roces escaló hasta un cruce muy fuerte. “¿Vos dirigiste a Boca? No. Qué lástima. A mí me fueron a buscar a México para dirigir a Boca”, le espetó La Volpe. Y Ruggeri cerró: “No sé qué hicieron, pero se arrepintieron”.

La contienda no pasó inadvertida ni siquiera para los que no simpatizaron con ninguno de los dos ex jugadores. Hasta ellos dejaron su comentario o broma sobre una pelea que, inevitablemente, tendrá más rounds.

LOS MEJORES MEMES DE LA PELEA

SEGUIR LEYENDO: