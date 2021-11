Christian Horner aclara si “Checo” Pérez cedería su lugar a Max Verstappen en el Gran Premio de México

Christian Horner y Sergio Pérez. Foto Twitter @Motor_TE

El jefe de equipo de Red Bull Racing, Christian Horner, habló ante la prensa sobre la polémica que se ha generado alrededor de sus pilotos Sergio Pérez y Max Verstappen respecto a quién debería ganar el Gran Premio de México. Al respecto, el ex piloto mencionó que si Checo estuviera en la posición de ganar, preferiría que así fuera, pero antes de eso valorar la situación.

En el calendario de la Fórmula 1 restan cinco carreras por llevarse a cabo, incluyendo la del Autódromo Hermanos Rodríguez de este fin de semana. En la clasificación del Mundial de Pilotos la lucha por el primer lugar es protagonizada por Verstappen (primero) y Lewis Hamilton (segundo), de Mercedes. Checo está relegado en la cuarta posición por lo que la prioridad de sumar puntos individualmente es para el piloto neerlandés.

“Si Checo estuviera en esa posición, preferiríamos que ganara su carrera en casa, pero como equipo tenemos que estar atentos a ambos campeonatos y saber lo que está en juego. Esta carrera, como cualquier otra, tiene la misma cantidad de puntos atribuibles a ella y, por lo tanto, la tratamos como cualquier otra”, dijo Horner.

En la competencia por equipos, es la escudería alemana la que tiene ventaja sobre la austríaca. Entre Mercedes y Red Bull Racing existe una diferencia de 23 puntos (460.5 a 437.5). Es decir, mientras que por el títulos de Pilotos Verstappen y los toros lideran, en los Constructores, Toto Wolf y compañía lo hacen.

El mexicano Sergio Pérez de Red Bull en el Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/Francisco Guasco

“Las órdenes de equipo son parte del deporte al ser un deporte de equipo. Los pilotos son un elemento del equipo, su contrato es con el equipo y el Campeonato de Constructores... ahí es donde se paga el dinero. Operamos como un equipo y es por eso que las órdenes de equipo a veces son necesarias para el mejor interés del deporte. No tengo ninguna duda de que veremos más y más de eso durante las cinco carreras restantes

El piloto mexicano buscará sumar su tercer podio de forma consecutiva este fin de semana ante su afición durante el Gran Premio de México. En las más recientes carreras, Pérez ha conseguido dos terceros lugares (Turquía y Estados Unidos) para sumar 30 puntos y recuperar el cuarto sitio en la clasificación global desplazando a Lando Norris, de McLaren, al quinto.

Checo también ha sido cuestionado sobre la posibilidad de un escenario en el que tenga que cederle, o no, la posición a su coequipero. Fue certero al decir que las ganas de verlo ganar en casa es de todo el equipo, pero agregó que no tiene mucho sentido pensar en ello sin antes haberlo trabajado y hablado.

“Todos tienen muchas ganas de este fin de semana. Mi equipo, el público... es un evento muy especial para nosotros. Pero estoy muy seguro de que si el equipo tiene que elegir quién quieren que gane la carrera, ése soy yo. Lo veremos el domingo. Hasta entonces no tiene sentido plantear la situación. No tenemos garantizado que llegaremos a esa posición, pero sería un gran problema si llegamos a ese punto y no lo hemos hablado antes”, comentó el mexicano.

SEGUIR LEYENDO: