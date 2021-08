Ni Gary Medel ni Colo Ramírez: Boca Juniors se retiró del mercado de pases

Russo deberá arreglarse con el plantel que tiene a disposición hasta enero (REUTERS/Agustin Marcarian)

Boca Juniors se retiró formalmente del mercado de pases y cerró su plantel para disputar la Liga Profesional y Copa Argentina con las 6 incorporaciones de las que dispone Miguel Ángel Russo. Los últimos en llegar fueron Luis Advíncula y Juan Ramírez, que se sumaron a Marcelo Weigandt, Nicolás Orsini, Esteban Rolón y Norberto Briasco. Si bien en las últimas horas se rumoreó que podía retornar Gary Medel y el Consejo de Fútbol mantuvo contactos con Liverpool de Uruguay por el Colo Ramírez, se puso punto final hasta enero. Así lo pudo constatar Infobae desde las entrañas de Brandsen 805.

Medios extranjeros se hicieron eco de una información sobre el futuro del chileno Medel, que fue contactado hace algún tiempo por Juan Román Riquelme y admitió que no vería con malos ojos regresar al Xeneize. Se dijo que mediante el desembolso de aproximadamente 700 mil dólares se podría llegar a desvincular del Bologna de Italia, donde mantiene vínculo hasta mediados del año próximo. Esto no sucederá, al menos en el actual mercado.

“Estar ahí con la hinchada y que griten tu nombre fue algo muy emocionante. El sentir que tiembla la cancha, el ambiente antes y durante el partido, eso es lo que más extraño de Boca”, declaró Medel hace algunos días en el Canal oficial del club. Además admitió que hasta ahora se escribe mensajes con Riquelme (cuando asumió como vicepresidente le envió dos camisetas de regalo) y cuando le consultaron si podía volver, abrió la puerta: “¿En el futuro? Tengo 34 años, tiene que ser ya. No sé hasta cuándo voy a jugar. Estoy en un buen momento física y mentalmente”. Es muy probable que el trasandino quede en carpeta de cara al próximo mercado.

Medel, en principio, permanecería en el Bologna de Italia hasta la próxima temporada (REUTERS/Daniele Mascolo)

Juan Ignacio Ramírez, uno de los máximos artilleros del campeonato uruguayo, sufrió una distensión muscular en el encuentro ante Rentistas que se disputó el pasado 12 de julio y quedó fuera de las canchas hasta ahora. Boca preguntó condiciones por el talentoso atacante que le daría alternativas en la ofensiva a Russo, que perdió en el último tiempo a Carlos Tevez (se retiró), Wanchope Ábila (cedido a la MLS), Franco Soldano (fin de préstamo) y Mauro Zárate (rescindió). Sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

Trascendió una cifra cercana a los 3 millones de dólares por un alto porcentaje de su ficha y hasta llegó a hablarse de un preacuerdo entre las partes. Pero lo concreto es que el DT azul y oro deberá rebuscárselas con Nicolás Orsini, Norberto Briasco (improvisado centrodelantero) y el juvenil Luis Vázquez, los tres que pueden llegar a desenvolverse como referencias de área, al menos en el próximo semestre. No hay que perder de vista que el vínculo de Russo finaliza a fines de diciembre y la idea del Consejo de Fútbol es respetarlo sean cuales sean los próximos resultados del equipo.

En síntesis, Riquelme prosiguió con la depuración de plantel que tenía prevista desde que tomó las riendas del CDF: Boca se desprendió en el último mercado de 9 futbolistas y sumó 6. Se achicó la plantilla en cantidad, se jerarquizó un puesto que consideraba importante como el lateral derecho y hay cada vez más espacio para los juveniles que asoman (recordando que encima muchos de ellos debutaron contra Banfield o San Lorenzo por la inusual situación de aislamiento a la que fueron sometidos los profesionales). La gran deuda de la directiva sigue siendo la contratación de un 9 con espalda para ponerse la camiseta.

LAS POSIBLES VENTAS

A Pavón se le vence el contrato a mediados de 2022 y una venta sería redituable para el jugador y el club (REUTERS/Agustin Marcarian)

A pesar de que en la Ribera decidieron no incorporar caras nuevas hasta principios de 2022, los teléfonos celulares continúan encendidos ya que pueden llegar a haber novedades por los traspasos de algunos futbolistas del plantel. Cristian Pavón es uno de los apuntados, pero como el mercado europeo seguirá abierto durante todo agosto, será imposible prever propuestas que puedan llegar a seducir a algún futbolista en particular y, al mismo tiempo, al Consejo.

¿Qué pasará con Sebastián Villa? En la oficina que frecuentan Riquelme, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado en Ezeiza reina el fastidio por su desaparición. El colombiano pretende ser vendido a Europa (el Brujas de Bélgica realizó dos propuestas que fueron rechazadas) y no se presentó a los entrenamientos con el plantel desde la eliminación del equipo por Copa Libertadores ante el Mineiro. Román declaró hace algunas semanas que era el mejor jugador del fútbol argentino y aseguró que no estaba en sus planes venderlo. Hoy reina la incertidumbre por la continuidad de uno de los futbolistas más desequilibrantes e importantes para el cuerpo técnico, que no pudo utilizarlo en lo que va del campeonato ni en el trascendental cruce con River por la Copa Argentina.

