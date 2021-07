Scaloni no confirmó el equipo para jugar ante Colombia, pero adelantó: “No va a variar la idea que venimos plasmando”

Lionel Scaloni palpitó el choque entre Argentina y Colombia por las semifinales de la Copa América (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del encuentro entre Argentina y Colombia, por las semifinales de la Copa América. “Hay algunos jugadores cansados, con algunas molestias, y vamos a esperar a mañana para confirmar el equipo. De todas formas no va a variar la idea que venimos plasmando”, adelantó el entrenador sobre el duelo que afrontarán este martes en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, a partir de las 22 hora argentina.

“El objetivo mínimo de jugar los seis partidos ya se cumplió. Ahora queremos estar en la final. Respetamos mucho al rival y sabemos que será difícil. Es evidente el hambre de estos jugadores. Ellos están concentrados, todos tenemos una ilusión bárbara”, continuó Scaloni, quien no contaría con Cuti Romero en la defensa, por lo que Pezzella y Otamendi se posicionarían en la zaga central.

“No le regalamos nada a nadie, acá están los mejores, los que creemos que en su club hacen las cosas bien. De Paul está en la Selección por rendimiento propio, es un jugador importante”, valoró el DT, quien además destacó lo que representa este equipo en el público argentino.

“Hablando como hincha argentino, estoy convencido de que estos chicos van a dar el máximo para llegar a la final. Se puede jugar bien o peor, pero dejan bien parada la camiseta y eso es lo mejor. Creo que la gente eso lo valora. No dan una pelota por pedida o un partido por terminado. Eso es básico para nosotros y a partir de ahí construimos lo que estamos haciendo hasta ahora”.

El DT se refirió a los casi dos meses que pasaron desde que el plantel se juntó en Ezeiza para afrontar primero los juegos de las Eliminatorias Sudamericanas y luego los correspondientes a la presente edición de la Copa América en Brasil.

“Este grupo viene afrontando los partidos siempre de la mejor manera. No le pesan. Cuando tiene que cerrar los partidos, lo hace. Por ese lado destaco la madurez, estamos en las mismas condiciones que la semifinal pasada (Copa América 2019) que nos quedamos inmerecidamente afuera (derrota en semis con Brasil). No veo diferencias. Esperemos mañana no llegar a los penales. Si eso pasa, ojalá que las cosas salgan bien para nosotros”, remarcó.

Argentina se entrenó pensando en Colombia (REUTERS/Henry Romero)

La delegación argentina llegó en un vuelo chárter proveniente de Goiania, donde realizó el último entrenamiento previo al cotejo de mañana. La actividad comenzó en el gimnasio de CT Do Dagrao para luego continuar en el terreno de juego, donde el preparador físico Luis Martín encabezó la entrada en calor con diferentes ejercicios de velocidad y coordinación. Después llegó el turno del rondo y movimientos tácticos con defensores y mediocampistas por un lado y atacantes por el otro.

A la casi segura ausencia del Cuti Romero, se le suma la duda en el lateral izquierdo entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Ya en el mediocampo, las buenas producciones de Guido Rodríguez podrían llevar al volante del Betis a la titularidad en lugar de Leandro Paredes, sobre todo por los atributos ofensivos de los colombianos, que cuentan con Cuadrado, Luis Díaz, Borja y Duvan Zapata. Y si a ellos se suma Luis Muriel, la necesidad de equilibrar la zona media será insoslayable.

Por último, en el sector del ataque albiceleste, el DT también analiza la posibilidad de darle descanso a Nicolás González, quien termina muy cansado los partidos y su reemplazante Ángel Di María aporta jerarquía y experiencia cada vez que ingresa en el equipo.

Por lo tanto, la probable formación argentina sería con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.

