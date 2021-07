Furiosa crítica de Oscar Ruggeri a Neymar: “No tiene códigos”

El debate en el programa ESPN F90 merodeaba el gran momento de Lionel Messi en la Copa América, en la que no sólo condujo a la selección argentina a las semifinales, sino que además domina casi todos los rubros estadísticos. Fue allí cuando Sebastián Domínguez subrayó la humildad y la ausencia de ostentación que suele exhibir el capitán albiceleste, dentro y fuera del campo de juego. Oscar Ruggeri aprovechó la oportunidad para marcar el contraste con Neymar. Y sorprendió al fustigar al delantero brasileño, que es amigo de la Pulga y brilla en el PSG.

¿Por qué el fastidio con Ney? Por su propensión a los lujos, incluso con su equipo en ventaja. El ejemplo que puso el ex defensor fue lo sucedido en el 4-0 de Brasil ante Perú en la fase de Grupos. El combinado incaico es orientado por Ricardo Gareca, amigo íntimo de Ruggeri. “Nosotros tenemos al tipo que, si va ganando 3-0 o 4-0, no se hace el canchero e la cancha. Neymar es un distinto, también, un distinto a todos, pero si vas 4-0, tenés códigos en la cancha, cuando ves a un equipo caído...”, prologó su crítica.

“En esta no te acompaña nadie”, le señaló Domínguez, con una media sonrisa. Pero el ex entrenador de San Lorenzo e Independiente no se amilanó. “Neymar te cancherea y en la cancha no tiene códigos. Cuando iban 4-0 con Perú, los peruanos destruidos, y él les tiraba caños”, lo acusó.

“Lo hace con el partido 0-0″, argumentaron Daniel Arcucci y el ex zaguero de Newell’s, Vélez y Estudiantes. “No, hay cosas y cosas. Si ves al rival destruido... Messi hace el 4-0 y no lo vas a ver hacer eso”, insistió con su postura. Y buscó complicidad en su ex colega.

“Desde ya, no lo podríamos agarrar, si no le pegás una patada bien puesta... Vas 4-0 y te viene y te tira el caño, ¿qué hacés’”, le preguntó el Cabezón. “Para mí juega así siempre”, buscó salir Sebastián.”Está bien, nosotros, como jugadores, vos estuviste en la cancha...”, lo acorraló el campeón del mundo.

“Hubo situaciones en las que me enojé, y dije ‘dale, ya está'”, aceptó el ahora analista. “Sí he tenido compañeros los que les tuve que decir: ‘No te hagas pegar más’”, agregó. Oscar Alfredo comparó el caso del brasileño con el de un argentino: “Centurión te hace calentar, Centurión es igual que Neymar”.

“No es un acto de cobardía, juegan siempre igual”, volvió sobre el concepto Domínguez. “No digo cobardía, digo que ya está si ganan por mucho. Yo le pego una buena apretada. ¿Te echan? No importa, si voy 4-0 abajo. No voy a pegarle, porque todos lo tocan con el muslo y hace una cosa que... Lo encimás, lo tocás de atrás y hace tac, tac, para que te amonesten o te echen”, contó cuál sería su fórmula para detener a Ney si aún estuviera en actividad.

Vignolo le recordó que lo sacaron de un Mundial con una patada, evocando el golpe del colombiano Zúñiga en Brasil 2014. “Ese rodillazo no fue intencional”, alegó Ruggeri. Y recordó sus duelos con un delantero de los más ásperos que jugaron en el fútbol argentino. “Cabañas, de Boca, físicamente era un animal, pero te metía unos codazos, unos planchazos... A mí me dio con una moneda, no sé dónde la metió”, sorprendió. ¿Cuál fue su revancha? “Le di una patada fuerte y me echaron. Algunas veces me hicieron entrar... Pero no tengo tanta expulsión en mi carrera”, concluyó.

