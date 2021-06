Juan Martín del Potro subió un video jugando al tenis y compartió un mensaje motivacional

El video de Juan Martin del Potro

Juan Martín del Potro ya acumula dos años sin poder jugar producto de la lesión en la rodilla derecha. El sueño de reaparecer en los Juegos Olímpicos se esfumó en las últimas horas porque todavía no está en óptimas condiciones para ingresar a una cancha de tenis. Sin embargo, el tandilense no se detiene y da pelea contra los problemas físicos.

Tras confirmarse su baja en la cita olímpica que se celebrará en Tokio, La Torre de Tandil utilizó sus perfiles en las redes sociales para vincularse con sus seguidores. Compartió un video jugando al tenis y un mensaje motivacional: “Es frustrante y doloroso no lograr los objetivos, pero me dolería mucho más no intentarlo, por eso estoy acá una vez más”.

A los 32 años, está todavía rankeado en la ATP como 744° del mundo a pesar de que su última presentación se produjo el 19 de junio del 2019 cuando venció al canadiense Denis Shapovalov en la primera ronda del ATP 500 de Queen’s, un torneo sobre césped que sirve como preparación para Wimbledon. Si bien Delpo superó a su rival por 7-5 y 6-4, a poco de terminar el partido se resbaló y se lesionó nuevamente su rodilla. En esa misma zona había sufrido una lesión en octubre del 2018 en el Masters 1000 de Shanghai. Por entonces, resbaló y golpeó la rodilla derecha.

Si bien intentó evitar el quirófano en un comienzo, tras resentirse de la lesión ante Shapovalov, Del Potro inició un extenso periplo de operaciones y tratamientos alternativos. En total, pasó por cuatro intervenciones: Barcelona en 2019, Miami en enero del 2020, en Suiza durante agosto del 2020 y en Chicago en marzo del 2021.

Todos los esfuerzos estaban enfocados en poder estar en la cita olímpica de Tokio, teniendo en cuenta su épica reaparición en Río de Janerio 2016 donde consiguió la medalla plateada y el bronce que había acumulado en Londres 2012. “Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio”, informó su equipo de prensa días atrás.

Los lugares argentinos en el tenis, por el momento, serán ocupados por Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis y Federico Coria.

“Me está costando mucho volver. Es una realidad, aunque me gustaría taparla o contar otra cosa es lo que me pasa. Todavía me mantengo de pie por las ganas de volver a jugar que tengo. Siento que no tengo que cerrar esta etapa todavía. Eso me mantiene todavía ilusionado, buscando un tratamiento, viendo a un médico, haciendo una cosa u otra”, declaró Juan Martín en noviembre del año pasado ante ESPN.

