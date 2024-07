Nazarena Vélez habló del inesperado problema que tuvo tras sus vacaciones en Brasil: “Me perforó el cerebro”

La actriz tuvo un percance en su cabellera tras sus vacaciones (Video: Instagram)

En medio de un sinfín de proyectos que la dirigieron al punto más alto de su carrera, Nazarena Vélez decidió ponerle un freno a todo y embarcarse a las playas de Brasil. El paradisíaco destino era lo que necesitaba para recargar energías luego de cumplir con todos los compromisos de su apretada agenda. Sin embargo, la panelista de LAM (América) y productora de espectáculos no se esperaba llevarse una sorpresa con su regreso.

Ni bien llegó a su hogar, la actriz esperaba ir a visitar a su nieto Salvador, y en un alto de su tarea decidió compartirle las novedades a sus fanáticos: “Fingí demencia todas las vacaciones y agarré lo justo y necesario el celular porque descansé, ¿viste cuando realmente necesitás descansar? Aparte comí, chupé, tomé sol, me conecté con la naturaleza. Hice todo lo que se hace en vacaciones”, señaló a modo de introducción.

“Ahora tengo que ponerme a hacer de todo y empezar por desarmar las valijas, pero no sé si quiero”, expresó Nazarena debido a que también necesitaba realizar contenido para sus fanáticos en la plataforma de Instagram. En ese marco, aprovechó a hablar de un inconveniente que sufrió luego de su paso por Brasil, al cual tildó de “capítulo aparte para el pelo”. Para cambiar el foco de la charla, la angelita puso el video en blanco y negro y habló en detalle de lo que ocurrió con su cabellera luego de regresar a la rutina, lo cual la dejó completamente anonadada.

Nazarena Vélez con sus seres queridos en Brasil

Mientras sacudía su melena ante la cámara, la panelista expresó: “No sé si me contagié piojos, o en la arena había algún bichito o qué, pero no saben lo que me pica la cabeza”. Preocupada por haber contraído algo durante su descanso, sumó otras teorías: “No sé si fue el sol que me perforó el cerebro y me dejó así, o me contagié de piojos. No dejo de rascarme la cabeza”, informó. También destacó el estado de sus mechones, los cuales estuvieron expuestos en los últimos días a las condiciones extremas del calor y las aguas brasileñas: “Además de que me tengo que hacer un baño de crema porque me das vuelta y soy un escobillón”, bromeó.

Cabe recordar que la panelista pasó su tiempo libre con su pareja Santiago Caamaño y su hijo menor en el país vecino, el cual coincidió con su cumpleaños número 50. Con gran alegría lo compartió a sus fanáticos en Instagram, donde amasa más de dos millones y medio de seguidores. “Gracias vida por tanto. Vamos por más”, expresó en una publicación donde recopiló todas las fotos y videos de sus mejores momentos en familia.

El viaje de Nazarena coincidió con su cumpelaños número 50 (Instagram)

En medio de su gran momento, Teleshow tuvo la oportunidad de comunicarse con Nazarena, quien expresó su felicidad por el agasajo íntimo que recibió por parte de su familia. “Todo excelente, estoy muy agradecida”, comentó muy emocionada mientras disfrutaba del gran paisaje que tuvo ante sus ojos durante sus vacaciones.

Entre las postales de Nazarena se destacaron una con ella sosteniendo una torta en sus manos y el mar de fondo, una besando a su pareja y otra con Titi, un brindis a metros del mar y hasta una foto de ella en su juventud. En poco tiempo obtuvo más de 81 mil ‘me gusta’, como también un sinfín de comentarios dedicándole buenos deseos en un día tan especial como ese. Entre los mensajes se destacaron figuras como Pepe Ochoa, Belén Francese, Pedro Alfonso, Floppy Tesouro, Mariana Brey y hasta su hija Barbie, quienes no quisieron pasar por alto la oportunidad de saludarla.