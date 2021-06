Un lateral por si se va Angileri, un viejo conocido y un delantero que está en el radar de Boca: quiénes son los 3 jugadores que fueron ofrecidos a River Plate

Fabrizio Angileri está en el radar de clubes europeos (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Comenzó la cuenta regresiva para River Plate. En 29 días volverá a la competición oficial y será nada menos que con el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Argentinos Juniors. Para llegar de la mejor forma a ese encuentro que se jugará en el Monumental, este miércoles el plantel que dirige Marcelo Gallardo volvió a los entrenamientos, pero el Muñeco ya empezó armar lo que viene en cuanto a refuerzos.

Estratega como es, el Muñeco descansó en Bariloche en sus merecidas vacaciones, aunque debe haberse tomado algún tiempo para analizar lo que viene. Antes de comenzar la pretemporada en el River Camp de Ezeiza, ya empezaron a sonar los nombres de quienes se pueden ir y de los que podrían llegar en caso de alguna venta.

La prioridad de la entidad de Núñez es mantener a todo su plantel profesional. Sin embargo, si se le van jugadores, ahí buscará reemplazarlos si tiene una buena oportunidad que le brinde el mercado. De hecho, dos de los que aparecen en carpeta para sumarse tienen contratos que terminan a fin de este mes y llegarían como jugadores libres.

Uno de los que suena para poder emigrar es el lateral izquierdo Fabricio Angileri, que estaría en el radar de algunos clubes europeos como Lazio de Italia, Valencia de España y Lille de Francia.

“He venido de vacaciones, no estoy al tanto de nada, no tengo un deseo principal. La verdad es que uno siempre sueña en ganar grandes cosas con River. Le dije a mi representante que quería disfrutar de la familia y no saber nada. Seguramente tenga información en los próximos días, pero no pude hablar con él”, le dijo Angileri a TNT Sports.

El juvenil Francisco Ortega Pool aún no renovó con Vélez y suena como posible reemplazante de Angileri (REUTERS/Antonio Lacerda)

En caso de que el marcador de punta juninense parta hacia el viejo mundo, quien aparece como posible incorporación es el defensor de Vélez Sarsfield, Francisco Ortega (22 años), jugador de la Selección Sub-23 (jugó en la última gira europea previa a los Juegos Olímpicos). Su contrato con el Fortín vence el próximo 30 de junio y si bien la dirigencia velezana quiere renovarle el vínculo, es una buena alternativa para incorporarse a River ya que también puede desempeñarse como mediocampista.

Mientras que el viejo conocido es Juan Iturbe, que ya pasó por el club, en la temporada 2012/2013, cuando concretó tres goles y brindó dos asistencias. Pero el jugador de 28 años no llegó a ser dirigido por Gallardo quien agarró el equipo un año más tarde. El extremo izquierdo nacido en la Argentina, pero nacionalizado paraguayo, jugó en el último ejercicio en Pumas UNAM de México y su contrato se extinguirá también el 30 de junio.

Juan Iturbe podría regresar luego de ocho años (EFE/ Mario Guzmán/Archivo)

En tanto que el delantero es Juan Ignacio Ramírez, que juega en el Liverpool de Uruguay, y que también fue ofrecido a Boca Juniors. El atacante tiene 24 años y en el último certamen charrúa fue el goleador con 13 tantos en 14 partidos. En el presente torneo lleva 8 goles (3 de penal) en 4 encuentros disputados, conversiones que fueron importantes para que su equipo lidere la tabla.

Por su rendimiento fue citado por Óscar Tabárez para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, aunque no debutó y ni lo convocó para la Copa América que se está disputando en Brasil. Sin embargo, el ahora ex futbolista Sebastián Abreu lo elogió. “Es un muy buen centrodelantero, con movimientos cortos y rápidos. Pivotea muy bien y dentro del área tiene ese segundo de más para poder tomarse el tiempo necesario y poder definir”, lo definió el Loco en diálogo con ESPN.

Juan Ignacio Ramírez, el delantero del Liverpool uruguayo que fue ofrecido a Boca y a River (EFE/Raúl Martínez/Archivo)

De momento, lo más probable es que vuelva Enzo Fernández, ya que River Plate busca cortar el préstamo con Defensa y Justicia. Al mediocampista de 20 años todavía le quedan seis meses y este martes se presentó a entrenar en Florencio Varela.

Por otro lado, cabe recordar que Rafael Santos Borré, quien acaba de cambiar de representante, aún no renovó su contrato y un destacado rendimiento en la Copa América sería una buena vidriera. Lo propio para Nicolás De La Cruz. Si bien el uruguayo extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre de 2022, es seguido de cerca por clubes italianos.

Este miércoles previo al inicio de la actividad en el River Camp, se realizarán hisopados a todo el plantel, mientras que los futbolistas también serán sometidos a los chequeos médicos completos y habituales en cada comienzo de una temporada.

Por último, luego de sus primeros días de trabajo en Buenos Aires, el plantel continuaría su pretemporada en los Estados Unidos, en el ESPN Sports Complex de Orlando, lugar que tiene muy buenos antecedentes: el año pasado, en plena pandemia, competiciones como la Major League Soccer y la NBA armaron sus burbujas para salvar sus temporadas y fueron exitosas.

Ante el brote masivo de COVID-19 ocurrido el mes pasado, la idea de viajar a Norteamérica es también para poder vacunar a todos los jugadores y cuerpo técnico del club millonario.

