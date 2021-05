River no tiene arqueros habilitados para la Copa Libertadores: el reglamento, las posibilidades y qué dijo D’Onofrio

Los arqueros Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli tienen coronavirus (Foto: Reuters)

Los ojos por Núñez están posados en el Superclásico que se disputará en la Bombonera este domingo desde las 17.30 para definir al último de los cuatro semifinales por la Copa de la Liga. River contabilizó 15 casos de coronavirus en su plantel tras los testeos que realizó el sábado y deberá enfrentar a Boca con un equipo diezmado ya que el reglamento del torneo local impide la cancelación de los partidos en cuestiones relacionadas a la pandemia. Sin embargo, hay un problema futbolístico todavía mayor: no tiene ningún arquero habilitado para disputar los últimos dos partidos de la Copa Libertadores.

El 19 de abril, a días del debut contra Fluminense por el torneo internacional, Marcelo Gallardo dio la lista de buena fe. Si bien tenía 50 cupos disponibles, optó por citar a 32 futbolistas entre los que incluyó cuatro arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli.

Los cuatro guardametas quedaron aislados este sábado tras dar positivo en los testeos y, de base, no podrán jugar el duelo del próximo miércoles correspondiente a la 5ª fecha del Grupo D contra Independiente Santa Fe pautado en el Estadio Monumental. Si bien en el Superclásico tendrá que hacer debutar al juvenil Alan Leonardo Díaz, el juvenil de 21 años que no tuvo todavía partidos oficiales siquiera en reserva no está dentro de la lista de buena fe de la Libertadores.

Alan Díaz, arquero suplente de la Reserva, debutará en el clásico con Boca (Foto: River Plate Oficial)

El problema toma una gravedad mayor ya que el reglamento no contempla explícitamente ningún agregado para situaciones de este estilo, aunque hay un punto de la normativa que abrió el espacio para las preguntas: el 3.7.5.12 que explica las posibilidades para la “sustitución de arquero” en cualquier momento del certamen.

“Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido confirmada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL”, aclara ese artículo, aunque no está allí esclarecido que puedan sumar más arqueros ante la baja múltiple de otros porteros por COVID-19. En tal caso, ese hueco reglamentario también advierte: “No podrán reincorporarse arqueros sustituidos por lesión y sí podrán serlo aquellos jugadores sustituidos en fases anteriores, haciendo uso de este derecho reglamentario”.

Mientras desde el Millonario preparan las tratativas para afrontar este contexto complicado, las posibilidades para sumar ponen al chico Díaz en el primer lugar de la fila para cubrir las cuatro bajas a pesar de que con 21 años todavía no sumó minutos siquiera en Reserva. Sin ir más lejos, el joven que mide 1.80M fue suplente en el duelo que el combinado de inferiores afrontó contra Independiente por la Copa de la Liga de reserva.

Por lo pronto, el reglamento indica que el punto 3.7.5.12 se puede ejecutar hasta 24 horas antes del partido. Es decir, en caso de que River pueda aplicar a dicha cláusula tendrá tiempo hasta las 21 horas del próximo martes.

El presidente Rodolfo D’Onofrio rompió el silencio tras el brote masivo y dejó su postura sobre la situación del arquero en la Libertadores: “No hay que apurarse, estamos viviendo algo muy delicado. Lo más importante es la salud de los jugadores. El tema del arquero después lo veremos. Estamos hablando de un tema de salud, no nos hemos preocupado por llamar a nadie para poner a un arquero”.

Todo este contexto de incertidumbre abrirá un nuevo capítulo durante las próximas horas. Si bien Gallardo nunca especificó su decisión de usar 32 cupos de los 50 permitidos para esta edición de la Libertadores, su determinación bien podría explicarse con la declaración que brindó en septiembre del 2020 cuando ejecutó una postura similar para la fase final de la anterior Copa.

Marcelo Gallardo habla sobre la lista de la Libertadores 2020

“Trabajo con un grupo de profesionales de no más de 30 jugadores. Es el grupo que está integrando la lista de Conmebol. De acuerdo a las posibilidades que nos daba Conmebol de sumar diez cupos más, me parecía a mí un despropósito. Primero, porque no tengo a diez jugadores más trabajando conmigo . Segundo, porque los jugadores que son juveniles que están integrando la Reserva recién se iniciaron a entrenar hace menos de una semana después de estar seis meses parados. Y, tercero, porque no iba a generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que todavía tienen un recorrido por delante muy importante en el cual hoy no están preparados para integrar una lista de competencia internacional y prestigiosa como es una competencia d Copa Libertadores”, declaró ante los periodistas durante esa fecha y ante un contexto diferente, teniendo en cuenta la gran cantidad de semanas acumuladas sin prácticas para una buena porción de la plantilla juvenil.

El Muñeco aclaró por entonces que no quería sumar chicos por sumar ya que no los iba a “poner” y declaró sobre un hipotético contexto de brote masivos: “ Si en algún momento hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque no teníamos que jugar . Si estamos expuestos a eso, es porque la pandemia indica que no podríamos jugar. Hasta ahora hemos hecho las cosas bastante bien. Hemos sido muy prolijos, nos hemos comportado de muy buena manera durante el inicio a los entrenamientos hasta el día de hoy. Hemos tenido muy pocos contagios por suerte, pero no estamos exentos de que pueda pasar porque el virus está circulando por todos lados. Pero si llega a pasar es porque la pandemia no nos permite poder competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que no están en condiciones hoy de jugar un partido internacional?”. El DT aclaró en esa fecha que no tenía “de dónde sacar futbolistas para ampliar el cupo a 50″ y señaló: “No voy a ir a buscar a la novena u octava división para completar una lista” .

Las próximas horas serán trascendentales para dirimir esta nuevo problema en la nómina de River. El punto 3.7.5.5 indica: “Aquellos equipos que inscriban una cantidad menor a los 50 jugadores permitidos no podrán completar su lista posteriormente, manteniéndose fija y definitiva la cantidad de jugadores registrada. Únicamente podrán modificarse en las etapas reglamentarias de apertura de lista para sustituciones”. Al mismo tiempo que el apartado 3.7.5.7 permite la sustitución de hasta 5 futbolistas de la lista inicial a partir de los octavos de final.

Sin embargo, es un casi atípico lo que ocurre estos momentos, ya que River debería ir a disputar al menos uno de los dos partidos que le quedan por delante sin arqueros disponibles por un contexto sanitario de pandemia. Por lo pronto, dependerá de la evolución de cada uno de los cuatro jugadores en cuestión para saber si los PCR dan negativo en la previa del duelo contra Fluminense del martes 25 de mayo que se desarrollará en el Estadio Monumental y será parte de la 6ª fecha del torneo.

