Rodolfo D’Onofrio rompió el silencio tras el brote de contagios de coronavirus en River: “Es un tema realmente crítico”

Rodolfo D'Onofrio habló sobre el brote masivo en el plantel de River

La noticia que se desarrolló durante todo el sábado en River tiene un impacto a nivel nacional. A 24 horas del Superclásico con Boca por la Copa de la Liga, el equipo de Núñez rastreó 15 casos positivos de coronavirus en su plantel de futbolistas y la preocupación por la salud de los deportistas se convirtió en una tema central. En medio de este contexto, el presidente de River Rodolfo D’Onofrio se convirtió en la primera palabra oficial del club en brindar sus declaraciones sobre lo acontecido.

“No tenemos ninguna noticia de que el partido se suspenda. River no ha hecho ningún pedido de suspensión. Es un tema que tienen que manejar la Liga y la AFA. Ocurrió esto en Banfield y otros clubes y tuvieron que jugar”, señaló el principal mandatario en diálogo con la señal de noticias TN sobre el duelo de este domingo desde las 17.30 en la Bombonera.

Lejos de centrarse en lo futbolístico, el directivo insistió con que están “pendientes” de la salud de los 15 afectados y reconoció: “Realmente estamos shockeados por lo que ocurrió. Cada 48 horas se hacen el testeo los jugadores de River por la Copa Libertadores o el campeonato. A veces ocurre esto”.

“Los jugadores se han cuidado. Pese a que Conmebol hace un testeo PCR con 48 horas de anticipación, ocurrió lo que ocurrió. Es un tema realmente crítico. Es un tema que no es para pasar a la ligera. Lo más importante es la salud de los jugadores, no ir a competir. Y también al seguridad de los jugadores. El otro día estuvimos en Colombia en un estado de situación de seguridad complicado también”, detalló sobre el contexto en el que el millonario disputó el duelo ante Junior de Barranquilla.

Si bien no localizaron dónde se produjo el contagio masivo, el presidente conjeturó: “Hay una serie de protocolos que maneja la Conmebol, por la cual nosotros viajamos a Colombia, y fueron cumplidos estrictamente. El avión por ahí no es, el avión es un chárter que iban por fila un jugador con su tapaboca. Lo que puede ser, por ejemplo, es que fuimos a jugar a una cancha muy chica, un vestuario chico, puede haber sido en ese lugar. Son temas que, evidentemente, hay que prevenirlos”.

Rodolfo D'onofrio expresó su preocupación sobre la salud de los jugadores (Foto: Nicolás Stulberg)

D’Onofrio aclaró que “no hay más jugadores con síntomas”, pero dejó en claro que el virus es impredecible y la preocupación está en lo que pueda ocurrir durante las próximas horas: “Con este virus nunca sabes lo que puede estar ocurriendo al otro día. Los síntomas pueden aparecer en otro momento. No es una preocupación nuestra el tema de un arquero más o uno menos aunque decida algo, en este momento estamos por la salud de los jugadores y porque tenemos un compromiso mañana. Ya bastante duro es tener que ir a jugar ese partido mañana donde tenemos todos los problemas que tenemos. Pasemos eso y después vemos”.

La aclaración del presidente está asociada a que Marcelo Gallardo tiene aislados a los cuatro guardametas que están incluidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores (Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli) y de cara al duelo del próximo miércoles contra Independiente Santa Fe por ese torneo no tiene ningún portero habilitado por la Conmebol. “Tenemos que jugar un partido mañana, después veremos cómo sigue. El tema del arquero después lo veremos. Estamos hablando de un tema de salud, no nos hemos preocupado por llamar a nadie para poner a un arquero. Estamos viendo el tema de los jugadores, su salud y que no haya ningún otro caso mañana”, advirtió.

En este contexto, River sólo hizo oficial que se agregó a la lista de convocados para el Superclásico el juvenil arquero Alan Leonardo Díaz, que a los 21 años no tuvo su estreno en la Reserva pero hará su debut oficial en el primer equipo justo en un duelo eliminatorio contra Boca.

“No hay que apurarse. Estamos viviendo algo muy delicado. Estamos en las manos de los profesionales, los médicos y los que organizan los eventos. River va a privilegiar la salud de los jugadores como siempre lo hemos hecho. Este tema recién está ocurriendo. En las próximas horas se irá aclarando e iremos viendo cómo hacer las autoridades que nos corresponden, discutir con ellos cómo es el mecanismo en función de la salud de los jugadores”, destacó.

