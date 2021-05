Quién es Emiliano Buendía, el “tapado” que Scaloni incluyó en la lista de la Selección: el diálogo con Messi que lo llevó a elegir a Argentina y no a España

Buendía, con el trofeo de la Championship, luego de brillar con el Norwich (Reuters/Lee Smith)

Entre los 30 nombres citados a la Selección para la doble fecha de Eliminatorias de junio ante Chile y Colombia (de dicha nómina surgirán los 23 para la Copa América), hay uno que no estaba en el radar de nadie, y no porque su actualidad no merecía una convocatoria: Emiliano Buendía.

Delantero en sus inicios, hoy mediocampista ofensivo, el marplatense, de 24 años, viene de ser elegido como el mejor jugador de la Championship inglesa (segunda división), donde fue clave en el ascenso del Norwich City, con 14 goles y 16 asistencias.

Conoce lo que es lucir la casaca albiceleste: formó parte de la delegación de la selección argentina Sub 20 que, bajo la tutela de Humberto Grondona, jugó el Mundial de Nueva Zelanda en 2015, en el que quedó eliminada en la primera fase, después de haber arribado a Oceanía como campeona sudamericana.

Formado en la ciudad Feliz en el Club Cadetes que regenteaba Juan Esnaider, fue el priopio ex atacante quien le abrió las puertas en España cuando tenía apenas 11 años. Pasó la prueba en el Real Madrid y fue parte de su cantera durante dos temporadas. Cuando se quedó sin lugar, se marchó al Getafe, donde debutó en la élite en 2015, jugando Liga y Copa del Rey. Sus interesantes condiciones lo llevaron a ser convocado por la selección Sub 19 de España, pero su deseo era jugar por Argentina. Algo que le hizo saber al mismísimo Messi.

“¿Qué querés hacer? ¿Querés jugar para España o para Argentina?”, le tiró la Pulga en medio de un cruce entre Getafe y Barcelona. “Por supuesto que quiero jugar para Argentina. Quiero jugar con vos, es un sueño’’, le respondió Buendía.

Luego, las lesiones lo relegaron. Terminó pasando por Cultural Leonesa, en Segunda de España, y luego se mudó a Inglaterra, donde consiguió reinventarse en el Norwich, ya como mediocampista. “Sería algo muy especial para mí. Trabajo todos los días para tratar de ser mejor y para tratar de tener esta oportunidad de representar a mi país”, dijo luego de la consagración en la Championship británica, que lo depositará la próxima temporada en la Premier, rodeado del City de Guardiola, el Liverpool de Klopp, el United, el Chelsea, el Arsenal; los grandes de una de las ligs más competitivas del mundo. Pero antes se rodeará de sus compatriotas, los jugadores de la Selección, y se cambiará en el mismo vestuario que Messi, aquel que, con un aguijón pícaro en medio de un enfrentamiento, le martilló la idea de vestirse de albiceleste de aquí a la eternidad.

