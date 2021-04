Racing recibe a Godoy Cruz, Huracán visita a Newell’s, Colón expone la cima ante Argentinos y Vélez va por la punta contra Unión: la agenda del domingo

El Mono Burgos quiere sumar la primera victoria con La Lepra. Foto: EFE/Franco Trovato Fuoco/





Newell’s, que sumó dos empates en sus primeros partidos bajo la dirección técnica de Germán Burgos, buscará ganar después de nueve encuentros cuando reciba a Huracán, que por Covid-19 positivo no tendrá a su DT Frank Kudelka, quien estuvo a cargo del plantel rosarino hasta hace tres semanas.

El encuentro, válido por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, se jugará este domingo a partir de las 14 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, ubicado en el Parque de la Independencia, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports.

La Lepra tiene apenas tres puntos sobre 21 posibles, una flojísima campaña que terminó con el ciclo de Kudelka, y con la llegada del Mono mejoró el ánimo pero no aún los resultados, y el equipo jugará las seis fechas que restan casi sin chances de clasificar a la fase siguiente.

Huracán, con ocho puntos, no vivió una situación demasiado distinta y los malos resultados precipitaron la salida del entrenador Israel Damonte, así regresó Kudelka al club y debutó la semana pasada con un empate ante Gimnasia.

Sin embargo, el entrenador no podrá estar presente en el Parque de la Independencia ante sus ex dirigidos debido a que “resultó detectable positivo” en un testeo realizado en el laboratorio IMAT, informó el club.

Probables Formaciones

Newell’s: Alan Aguerre; Manuel Capasso, Cristian Lema y Yonathan Cabral; Manuel Llano, Pablo Pérez, Julián Fernández y Franco Negri; Jonathan Cristaldo y Maximiliano Rodríguez; Ignacio Scocco. DT: Germán Burgos.

Huracán: Sebastián Meza; Ezequiel Bonifacio, José Moya, Lucas Merolla y Walter Pérez; Sebastián Ramírez, Claudio Yacob, Esteban Rolón y Franco Cristaldo; Diego Mendoza y Andrés Chávez. DT: Martín Cicotello y Mariano Echeverría.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Hora: 14

TV: TV Pública

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Posiciones

Colón quiere continuar en lo más alto de la mano del Pulga Luis Rodríguez. Foto: EFE/Javier Escobar

Colón, líder de la Zona A e invicto en la Copa de Liga Profesional, recibirá a Argentinos Juniors, un rival con rendimiento en alza pero diezmado por casos de coronavirus y un par de jugadores suspendidos.

El encuentro se jugará a partir de las 16.15 en el estadio Brigadier Estanislao López, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal TNT Sports. El Sabalero tiene 19 puntos producto de seis victorias y un empate, es uno de los dos equipos invictos del torneo doméstico -el otro es Unión, su clásico rival que está en la Zona B-, y desea lograr una victoria para quedar al borde de la clasificación para los cuartos de final de la fase en la que se definirá al campeón y a la cual accederán los cuatro primeros de cada grupo.

Su rival, Argentinos, tiene 9 puntos, se sobrepuso a un comienzo errático y enderezó el rumbo, y además tiene el ánimo alto luego del triunfo que logró en la última fecha sobre Arsenal (3-2) en un partido en el que durante una buena parte jugó con dos hombres menos, por las expulsiones de Gabriel Avalos y Gabriel Hauche.

En Colón estará disponible la gran figura del equipo, el delantero tucumano Luis Rodríguez, luego de haberse repuesto de una lesión muscular que le impidió jugar en la victoria sobre Platense (3-1) en Vicente López. Si el DT del equipo decide el regreso del Pulga saldrá Facundo Farías, mientras que otra variante será el ingreso de Wilson Morelo por el lesionado Nicolás Leguizamón, también en la delantera.





Probables Formaciones

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Gonzalo Piovi, Rodrigo Alliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Facundo Farías o Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Argentinos Juniors: Leandro Finochietto; Jonathan Sandoval, Pablo Minissale, Lucas Villalba y Elías Gómez; Franco Moyano, Gabriel Florentín, Gabriel Carabajal y Jonatan Gómez; Javier Cabrera y Lucas Ambrogio. DT: Gabriel Milito.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Colón de Santa Fe.

Hora de inicio: 16.15.

TV: TNT Sports.

Posiciones

Lucas Janson quiere mantener a Vélez en la cima de su zona. Foto NA

Vélez, gran protagonista de la Copa de Liga Profesional con un andar sólido en la Zona B, recibirá a Unión de Santa Fe, que está invicto aunque con muchos empates, en uno de los cuatro encuentros que le darán continuidad a la octava fecha.

El partido se jugará este domingo a partir de las 18.30 en el estadio José Amalfitani, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la TV Pública. El Fortín tiene 16 puntos y es candidato a avanzar a los cuartos de final del torneo doméstico, con buenos resultados y un rendimiento en ascenso, al margen de la goleada que sufrió ante Boca (7-1) y de haber perdido durante la semana con Banfield (3-2) en la eliminatoria para ingresar a la Copa Sudamericana del año próximo.

Su rival, Unión, con 11 puntos luego de dos partidos ganados y cinco empatados, intentará quedarse con los tres puntos que lo dejarían bien posicionado en la zona antes de recibir a Boca el próximo fin de semana en Santa Fe.

Probables Formaciones

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Matías De Los Santos, Luis Abram, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Pablo Galdames, Federico Mancuello, Luca Orellano y Thiago Almada; Ricardo Centurión o Juan Martín Lucero y Lucas Janson o Cristian Terragona. DT: Mauricio Pellegrino

Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Galván y Juan Carlos Portillo; Ezequiel Cañete, Nelson Acevedo y Nicolás Peñailillo; Imanol Machuca, Juan Manuel García y Kevin Zenón o Gastón González o Marco Borgnino. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: José Amalfitani, de Vélez Sarsfield.

Hora de inicio: 18.30.

TV: Televisión Pública.

La Academia busca una victoria antes del clásico con Independiente. Foto: Alfredo Luna/Telam

Racing, que ya dejó atrás al conformismo por el empate logrado ante River en Nuñez, recibirá a Godoy Cruz de Mendoza con la obligación de presentar un esquema más ambicioso puesto que precisa un triunfo para ilusionarse con avanzar a los cuartos de final.

El encuentro, válido por la Zona A, se jugará en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 21, con el arbitraje Facundo Tello y televisado por TNT Sports. El objetivo se cumplió para Racing en la fecha pasada cuando rescató un punto en el estadio Monumental al igualar sin goles ante el River de Marcelo Gallardo.

El entrenador Juan Antonio Pizzi utilizó un esquema ultradefensivo, pero ahora el escenario será muy diferente y Racing, con 12 puntos, ante Godoy Cruz, que reúne, ocho unidades y tres fechas sin ganar, estará obligado a quebrar la defensa del equipo de Sebastián Méndez y encontrar variantes ofensivas, más allá del consabido pelotazo y habilitación al delantero Enzo Copetti, quien es el que mayor peligro genera cuando la Academia ataca.

Sin embargo, por más que Pizzi dejó atrás la dura goleada ante River (5-0) en la final de la Supercopa, luego clasificó para los 16vos de final de la Copa Argentina y en el torneo doméstico lleva seis cotejos sin derrotas y 479 minutos sin goles en contra, aunque el equipo aún no convence.

Racing no juega bien, no presenta variedad en los caminos al gol y su transición de defensa a ataque es lenta y sin imaginación, por eso Pizzi no cuenta con el incondicional apoyo de todos en el Mundo Racing y afrontará luego del cotejo ante los cuyanos una prueba de fuego cuando vuelva jugar en el Cilindro el clásico ante Independiente el sábado 10 de abril a las 21.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Tomás Chancalay, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda e Ignacio Piatti; Iván Maggi y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Hugo Silva, Mauro Dos Santos, Leonel González y Damián Pérez; Gonzalo Abrego, Wilder Cartagena, Valentín Burgoa, Renzo Tesuri y Martín Ojeda; Cristian Colman. DT Sebastián Méndez.

Árbitro: Facundo Tello.

Cancha: Racing Club.

Hora de inicio: 21.

TV: TNT Sports.

Con información de Télam

SEGUIR LEYENDO