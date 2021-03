Alejandro Fantino recordó el día que se peleó en una cancha con unos hinchas que lo hostigaban con insultos homofóbicos

La declaración de Alejandro Fantino en la radio

Alejandro Fantino es uno de los periodistas multifacéticos del ambiente. Después de varios años alejado del mundo del deporte, el ex relator que siguió la campaña de Boca durante más de una década y tuvo un recordado programa de entrevistas a deportistas volvió a sumergirse en el fútbol argentino en la pantalla de ESPN.

Más allá de su capacidad para conducir y entrevistar, Fantino fue protagonistas en el pasado de rumores relacionados a su orientación sexual. En las últimas horas, el hombre nacido hace casi 50 años en la provincia de Santa Fe protagonizó un reflexivo mano a mano con Franco Torchia en su programa No se puede vivir del amor que se emite por la radio La Once Diez, Radio de la Ciudad.

Al ser consultado si sintió que las versiones de su sexualidad surgieron del mundo del fútbol, Fantino fue tajante: “Sí, creo que surgió de ahí por una enorme amistad que tengo con Luciano Pereyra y el Polaco Bastía. No entiendo de dónde. El Polaco era jugador de Racing y venía a Mar de Fondo”, contestó y relacionó dicha construcción con la famosa cultura del aguante que crearon las barras bravas hace un tiempo como una especie de sinónimo de “masculinidad”.

Además de recordar cómo se iniciaron esos rumores en la opinión pública, Alejandro aprovechó para explicar cómo es su forma de ser con sus compañeros o amigos en el día a día o en los lugares donde trabaja o visita. “Yo soy mucho de tocar, de agarrar la mano, de abrazar. Yo voy al club y estoy en el vestuario y te agarro, te abrazo, hasta te beso en la mejilla, me parece lindo eso, es una cosa de amor, ahora no se puede ahora por el Covid-19″, señaló. Y agregó: “Muchas veces me pasó al aire: estaba haciendo una entrevista y te abrazaba, te agarraba de la gamba, te agarraba de la mano y te sueltan como una cosa energética. Muchas veces agarro a un amigo de la mano en el club y te sueltan como si les estuvieras pasando electricidad. Te sueltan, se desesperan”.

En ese mismo sentido, Fantino profundizó en su amistad con el exitoso cantante y cómo se habrían generado esos comentarios sobre su supuesta relación con Pereyra. “Luciano venía mucho a pescar a Sauce Viejo a una casa que tengo. Después vino varias veces más, se hizo muy amigo de mi papá, venía con sus amigos, tenía una bandita de Luján muy macanudos. Lo atendía mi papá, mi papá lo admiraba. Alguien seguramente habrá dicho estos dos encubren una relación. En algún momento me hinchaba las pelotas, pero después me puse a analizarlo. Tengo una especie de diario donde voy esbozando lo que me pasa y no hay ninguna referencia a eso y a la duda que muchos tenían. ¿De qué tenés que dudar? Te das cuenta que soy víctima del discurso”.

Fantino recordó el día que se peleó en la cancha

Otra de las situaciones que Fantino contó de lo que le tocó vivir fue que, frente a los rumores sobre su homosexualidad, tuvo que hablar con sus padre. ”Me pasó que se lo conté a mi viejo, porque entiendo y entendía que mi papá seguía en el pueblo, veía a sus amigos, trabajaba en el campo y entiendo que esa versión pudo haberle afectado aunque jamás me hubiese dicho algo. Él era un angelito. Un día estábamos pescando y se lo dije. Me dijo: ‘Sí, ya sé, pero no le doy bola. Las boludeces que dicen’. Pero le dije: ‘Yo te lo contaría si fuese así, pero no es así'. Y con mi vieja no hizo falta, es una mina muy elevada”, recordó.

Por último, y relacionado al tema del mundo del deporte que fue el centro de la extensa charla con el periodista, Fantino dio detalles de una pelea que protagonizó con unos hinchas que lo insultaron en la cancha cuando todavía relataba a Boca por radio.

“Me arrepiento de una cosa que me pudo haber costado incluso la carrera, porque en ese momento relataba fútbol. Tenía tres tipos que no sé si eran de la barra. Estaba en la cancha de San Lorenzo. Me gritaban: ‘Puto, puto, puto, me gritaban, Bastía, Luciano Pereyra’. En ese momento los cité a los tipos y se quedaron esperando. Me re cagué a trompadas en el estacionamiento de manera violenta. Yo hacía deportes de contacto, de hice artes marciales, estaba entrenado”, relató.

“Saqué lo demoníaco. No podés definir estas cosas a las piñas, es horrendo. Fueron tres tipos que se la pasaron puteándome durante 50 minutos. La agresión que recibí en la cancha saltó la presión de mi cabeza. En todos lados era: ‘Puto, puto, puto...’. Al Polaco (Bastía) lo volvían loco adentro de la cancha, pobre pibe me pongo a pensar en él. A mí me afectó ese día, andá a saber qué puse yo en esa pelea. Estamos hablando de algo que pasó hace 18 años”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: