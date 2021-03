Schwartzman generó polémica con una frase sobre las vacunas para el COVID-19 y luego tuvo que salir a aclararla

Peque Schwartzman quedó envuelto en una polémica por las vacunas contra el COVID-19 (REUTERS/ Carlos Perez Gallardo)

Diego Schwartzman quedó envuelto en una polémica por una frase que deslizó sobre las vacunas contra el COVID-19 luego del encuentro por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. El argentino utilizó las redes sociales para aclarar sus dichos y culpó a su “inglés poco claro”.

Fue el periodista especializado en tenis Ben Rothenberg quien expuso los dichos de Peque en su cuenta de Twitter. “Las actitudes sobre las vacunas contra el coronavirus entre los cinco jugadores a los que pregunté hoy están en el espectro dudoso / vacilante / anti. Ni un solo jugador expresó su entusiasmo por recibir una vacuna, por decirlo suavemente. Esas actitudes son algo con lo que los tours deberán lidiar, y rápidamente”, expresó Ben.

Ben Rothenberg menciona la frase de Schwartzman sobre la vacuna contra el COVID-19 (Twitter)

Luego de mencionar los dichos de Elina Svitolina, Andrey Rublev y Aryna Sabalenka, llegó el turno de Schwartzman. “No es una prioridad para mí (conseguir una vacuna), porque estamos teniendo muchos problemas, ya sabes, para conseguir la vacuna en Argentina. Obviamente estamos aquí en Estados Unidos y aquí hay más oportunidades con la vacuna para muchas personas, pero no estoy pensando en conseguirla”, fue la respuesta del Peque durante la rueda de prensa posterior al juego ante el francés Adrian Mannarino. Y agregó: “Quiero decir, si tengo la oportunidad, creo que voy a ayudar a mi familia en el futuro a conseguir una, pero realmente no me encanta la vacuna. No es una tradición en mi familia recibir ninguna vacuna”.

Por supuesto, esta frase generó todo tipo de interpretaciones que el propio Schwartzman quiso aclarar. Mediante su cuenta de la misma red social, Peque sostuvo: “Hola a todos!!! Quiero aclarar que respondí a @BenRothenberg en inglés lo cual no es mi especialidad... que me voy a vacunar cuando llegue mi turno que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro. Quería aclararlo porque quizás por culpa de responder en inglés no pude expresarme correctamente. Abrazo”. Al mensaje le sumó dos emojis de manos levantadas, un tilde de correcto y una jeringa.

La aclaración del Peque Schwartzman sobre las vacunas contra el COVID-19 (Twitter)

En lo estrictamente deportivo, Diego Schwartzman venció al francés Adrian Mannarino por 6-1 y 6-4 y avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El mejor tenista argentino de la actualidad y número 9 del mundo, superó con comodidad y contundencia al francés Mannarino, situado en el puesto 36 del ranking de la ATP. El Peque se mostró muy preciso, agresivo, con un notable nivel de juego y no le dio opciones al francés, para superarlo tras 1 hora y 17 minutos de un dispar enfrentamiento.

Schwartzman, porteño y de 28 años, aspira a conquistar su primer título de Masters 1000 en Miami, adonde llegó como quinto preclasificado por la ausencia del serbio Novak Djokovic (1), el español Rafael Nadal (3), el austríaco Dominic Thiem (4) y el suizo Roger Federer (6). Con esta victoria, superó sus mejores actuaciones en el Masters 1000 del Estado de la Florida, pues había llegado a tercera ronda dos veces (2017 y 2018) en sus siete presentaciones anteriores.

El argentino confrontará en los octavos de final contra el joven estadounidense Sebastian Korda (87), quien a continuación vapuleó al ruso Aslan Karatsev (27) y derrotó por 6-3 y 6-0, en 1 hora y 9 minutos.

El máximo favorito del primer Masters 1000 del año, que se lleva a cabo sobre canchas de cemento en el complejo del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, es el ruso Daniil Medvedev, quien ayer superó ajustadamente al australiano Alexei Popyrin por 7-6 (7-3), 6-7 (7-9) y 6-4. En tanto el griego Stefanos Tsitsipas, segundo preclasificado del certamen, se presentaba esta noche en el último encuentro del día contra el japonés Kei Nishikori (39).

