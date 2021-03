Reconocimiento, bromas y las claves para ganar el Superclásico: 7 frases de Marcelo Gallardo en la previa del Boca-River

Luis Ovsejevich, Gabriela Sabatini y Hugo Porta le entregaron el premio al mejor técnico argentino a Marcelo Gallardo (Maximiliano Luna)

En un mismo día, Marcelo Gallardo recibió dos premios. Al de mejor técnico de Sudamérica que otorga el diario uruguayo El País, se sumó el Konex de Platino al mejor técnico de la década (2010-2019), galardón que comparte con Diego Simeone. Luego de recibir la estatuilla, el DT de River agradeció el reconocimiento y en un ámbito descontracturado, diferente al que aborda en cada partido donde dirige al Millonario, el Muñeco también generó sonrisas con algunos chistes. Además, se refirió al Superclásico de este domingo en la Bombonera por la Copa de La Liga y de la posible vuelta del público a los estadios.

“Quiero agradecer a la Fundación Konex y a todo el jurado, eminencias de nuestro deporte, en especial a Hugo (Porta), un gran amigo que conozco hace mucho tiempo. A Gaby (Sabatini), una ídola total de nuestro deporte en Argentina y aparte hincha de River, así que tiene doble mérito, ja. Hugo es hincha de Boca, pero bueno, es un amigo...”, bromeó Napoleón.

Respecto del Boca-River que se viene en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, aseguró: “Se espera como todos los Superclásicos, con un gran deseo de jugarlo y de ganarlo. Y si bien es el partido que todo el mundo espera jugar y espera ver, deseamos que sea un buen espectáculo para todos. El que quiera ganar, tiene que atacar y defender bien”.

También habló sobre la derrota del último lunes frente Argentinos, en el Monumental: “El equipo está bien a pesar del resultado. Fue un partido cerrado, que pudimos haber ganado, pero apareció un golazo, fuera de contexto en el final (por el tanto de Gabriel Florentín a los 45 minutos del segundo tiempo)”.

Gol de Argentinos Juniors vs River

A su vez, expresó sus deseos para que la gente pueda retornar a las canchas a corto plazo. “No sé cuándo volveremos a la normalidad. Realmente hoy con todo lo que hemos atravesado parece lejano, pero nos sigue azotando esta maldita pandemia que todavía no ha desaparecido ni desaparecerá por un tiempo. Volver a la normalidad costará un poco más, pero estaría bien que vuelva el público dentro de todo en lo que son espacios abiertos y con ciertos protocolos”, arrancó.

“Hay tantas manifestaciones al aire libre que se dieron en este tiempo que me parecería injusto en un deporte al aire libre donde si se mantienen ciertos protocolos se pueden respetar. Los argentinos tenemos que tratar de ser cómplices de ese respeto para comprometerse y ayudar·, reflexionó.

Por último, sobre los éxitos que acumuló desde su llegada hace casi siete años y donde consiguió doce títulos, sostuvo: “Es muy difícil hablar de uno en general, no lo suelo hacer. No tengo esa necesitad de hacerlo, me respaldo en mi equipo de trabajo y en los grandes grupos que solemos armar para competir y eso se debe a un esfuerzo general de los jugadores, que son los artífices de todo esto”.

Y para terminar, citó a Simeone: “Como dijo el Cholo, los jugadores toman nuestro mensaje como propio y hacen que vos puedas sentirte representado en eso. Para el DT tiene un gran valor que se respete y se siga la senda y el deseo de continuar en la búsqueda de las buenas formas”.

