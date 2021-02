Santiago Sosa confirmó que se va de River: el mensaje de despedida

Santiago Sosa confirmó que se va de River

De manera abrupta e inesperada, el mercado de River se movió con la ida de una de las jóvenes joyas que tenía Marcelo Gallardo en su plantel. Tal como adelantó Infobae, Santiago Sosa seguirá su carrera en el Atlanta United de Gabriel Heinze, franquicia que milita en la MLS de los Estados Unidos.

“Recién me despido de todos. Fueron sensaciones raras. Hoy me toca partir a un nuevo destino y espero lo mejor para mi. Desde los 10 años que estoy en River, es una parte de mi vida. Soy hincha del club, me costó tomar la decisión. Me pone un poco triste, pero es lo mejor para mi”, fueron las primeras palabras que esbozó el futbolista con pasado en las selecciones juveniles de Argentina en diálogo con TyC Sports.

Aunque desde el club aún no se hizo oficial los montos de la transferencia, se estima que a las arcas del club de Núñez ingresarían seis millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del oriundo de Mercedes de 21 años.

Santiago Sosa seguirá su carrera en el Atlanta United (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Desde su debut en el primer equipo (el 30 de agosto de 2018, en la victoria por 3 a 0 ante Racing en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores), Sosa se convirtió en una rueda de auxilio para Marcelo Gallardo en algunos partidos pese a estar tapado por futbolistas de la talla de Enzo Pérez o Nacho Fernández, por ejemplo. En total disputó 21 partidos y brindó una asistencia (ante Liga de Quito). “Siempre estuve predispuesto a jugar en cualquier posición. Considero que de 5 había muchos futbolistas y Marcelo me puso en otros puestos, como en la defensa y el mediocampo. Traté de dar lo mejor en cada partido”, comentó sobre su polifuncionalidad.

“Le agradecí a Marcelo por estos años vividos. Fueron momentos súper lindos y me deseó suerte en este nuevo desafío”, comentó sobre el Muñeco. Y luego, añadió: “Acá dejo un hincha, una buena persona, que creo que es lo más importante”.

De esta manera, el volante será compañero de los argentinos Franco Escobar, Eric Remedi, Ezequiel Barco, Marcelino Moreno, Franco Ibarra, Fernando Meza y Lisandro López (el primer gran golpe que dio el conjunto de Georgia en esta ventana de transferencias tras la llegada del Gringo a la conducción técnica). “No hablé con Heinze aún. Por lo que me contaron, es muy exigente, pero está bueno, porque puede sacar algo más de mí, como hizo Marcelo. Es un gran desafío”, concluyó.

Con este dinero, sumado al que podría ingresar si se concreta la venta de Nacho Fernández rumbo al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, River saldría decidido al mercado para renovar su plantel y cumplir los deseos de Marcelo Gallardo, quien tiene como prioridad un defensor y un mediocampista ofensivo (el gran apuntado es Agustín Palavecino, figura del Deportivo Cali).

Además, en los próximos días intentarán extender los vínculos de Gonzalo Montiel, Nicolás De La Cruz y Rafael Santos Borré, cuyos contratos finalizan en junio de este año.

