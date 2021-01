La frase de Lucas Pratto que hizo ruido en Argentina tras su debut en el Feyenoord de Holanda

El debut de Lucas Pratto en el Feyenoord

Lucas Pratto debutó este domingo en su nuevo club, el Feyenoord de Holanda, que le ganó a Sparta Rotterdam por 2 a 0, de visitante, en la 15ta. fecha de la primera división del fútbol neerlandés.

Luego de su sorpresiva salida de River, el Oso Pratto, de 32 años, sumó sus primeros 70 minutos en la liga Eredivisie hasta ser reemplazado por el danés Nicolai Jorgensen, autor del segundo y último tanto del encuentro.

El exdefensor de San Lorenzo Marcos Senesi también fue titular en Feyernoord, que se ubicó en el tercer lugar con 32 puntos, detrás de Ajax (35), donde jugó el argentino Nicolás Tagliafico y su compatriota Lisandro Martínez fue suplente, y PSV Eindhoven (34), que más tarde e igualaron 2 a 2.

Pratto no tuvo una gran producción y fue reemplazado en el segundo tiempo. El ex delantero de Vélez Sarsfield tuvo el gol, pero definió mal y no pudo convertir, además de que estrelló un remate en el palo.

Declaración de Pratto tras su debut en el fútbol de Holanda

Tras el encuentro, Lucas Pratto brindó declaraciones a la TV local y dio sus sensaciones acerca de la nueva experiencia que está iniciando. En este punto, dejó dos frases que hicieron ruido en Argentina. Primero, cuando habló de su estado físico y otro en relación al fútbol argentino.

“Fue un poco una sorpresa pero el entrenador en la semana cuando pude entrenar con el equipo dijo que había posibilidades de que yo jugara. Mis test de performance físicos habían salido bien, que era la única preocupación que ellos tenían, y hoy quedó demostrado que físicamente estoy al 100%” , fue lo primero que dijo el Oso, quien había perdido mucho terreno y casi no jugaba en la última etapa con Marcelo Gallardo.

“La verdad que ayer vi algunos partidos por televisión de otros equipos y es una liga (la Eredivisie) donde intentan jugar y piensan en atacar, un poco diferente a la de Argentina, que cuando tu no juegas en un equipo grande los demás intentan defenderse” , manifestó.

Pratto, ganador de cuatro títulos en River, entre ellos la Copa Libertadores 2018, en la que fue autor de tres tantos en la serie final con Boca, inició su sexta experiencia en un club del fútbol extranjero. Previamente, jugó en Lyn Oslo de Noruega (2008-09), Universidad de Chile (2010-11), Genoa de Italia (2011-12), Atlético Mineiro (2015-17) y San Pablo (2017) de Brasil.

