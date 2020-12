La categórica frase de Ruggeri sobre Boca en la previa del Superclásico ante River y de las semifinales de la Copa Libertadores

Ruggeri le restó importancia al Superclásico

Se viene una fecha especial. Boca y River disputarán el Superclásico a poco más de un año sin cruces entre los dos mejores equipos argentinos. El sábado, desde las 21:30 en La Bombonera es la cita por la cuarta fecha de la Copa Diego Maradona.

Ambos equipos están punteros en la Zona Campeonato A, aunque el Xeneize aventaja al Millonario por un gol de diferencia. Sin embargo, pocos días después tendrán cruces por las semifinales de la Copa Libertadores. Por este motivo, Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo analizan seriamente guardar a varios de sus titulares, más el Muñeco quien no tiene tantas alternativas.

En este contexto, Oscar Ruggeri palpitó el cruce y le resto importancia al Superclásico. El Cabezón, ex jugador de Boca y de River, no dudó en que el objetivo de ambos es la Copa Libertadores y le dio un consejo a Miguel Ángel Russo: que guarde a los titulares, en especial a su jugador emblema Carlos Tevez.

Carlos Tevez quiere jugar el Superclásico ante River (Reuters)

“Si Boca queda afuera con Santos, por más que le gane a River los van a matar”, anticipó en ESPN F90. Vale recordar que el sábado 2 de enero será el Súper, y tres días después el Millonario recibirá al Palmeiras, mientras que 24 horas después, el Xeneize recibirá al Santos. La revancha será en una semana. Por este motivo, la importancia de lograr una gran ventaja para ir a Brasil en busca de la clasificación a la final del certamen más importante a nivel clubes del continente.

Ruggeri recreó el diálogo entre Russo y Tevez: “Le digo ‘vení Carlos, yo te entiendo de verdad pero nosotros tenemos como prioridad la Copa Libertadores’. Porque Boca tiene como prioridad la Copa Libertadores y no me digan que es este partido del sábado. Y Tevez también sueña finalizar su carrera levantando la Copa. Lo mismo que los dirigentes y los ex jugadores que están manejando el fútbol del club”.

Ruggeri le aconsejó a Russo que guarde a los titulares, sobre todo a Carlos Tevez, ante River (Reuters)

“Si tuviera que poner un pibito, quizá lo pongo a Tevez pero tiene un montón de variantes Russo. Lo tiene a Cardona, a Mauro Zárate, tipos que están a la altura. Por más que Carlitos quiera jugar, eso lo maneja el entrenador. Como poder, todos podemos jugar domingo y miércoles. Ahora, ¿qué necesidad?. Si Tevez pide estar, es porque el rival es River”, afirmó.

Y cerró con una frase categórica: “La repercusión la va a tener la Copa Libertadores. Si Boca queda afuera con Santos, por más que gane el clásico los van a matar. Y en River pasa exactamente lo mismo”.

Seguí leyendo:

De sembrar el terror en la barra de Boca a robar, traficar drogas y convertirse en el brazo armado de la mafia china: la historia de la temible familia Laluz

Salió a la luz el tráiler oficial de la película de la Bombonera que se estrenará en mayo de 2021

¿Superclásico alternativo? Gallardo paró un equipo plagado de suplentes de cara al Boca-River

¿Y el superclásico ante River? Carlos Tevez publicó un mensaje sugerente que causó furor en los hinchas de Boca