Quiénes son las dos juezas asistentes argentinas que dirigirán a Racing y a Defensa y Justicia y harán historia en la Copa Libertadores

Una noticia generó revolución en Avellaneda. A menos de un día para la presentación de Racing en la Copa Libertadores frente a Nacional de Montevideo (partido que se disputará a las 17 en el Cilindro) los árbitros que fueron designados para impartir justicia en el encuentro obtuvieron resultados positivos en los testeos de coronavirus.

Los brasileños Anderson Daronco (juez principal), junto a sus asistentes Fabricio Vilarinho, Rafael Alves y Bruno Arleu (cuarto árbitro) fueron aislados en un hotel porteño luego de conocer los resultados de las pruebas PCR que se realizaron en la previa del compromiso entre argentinos y uruguayos.

Lo llamativo es que sus reemplazantes serán integrantes de un cuarteto que involucra al chileno Cristian Garay (inicialmente designado como cuarto árbitro para el choque entre Defensa y Justicia ante Delfín) , como colegiado principal y sus asistentes serán Christian Schiemann (también de Chile) y la argentina Mariana De Almeida; mientras que el designado para ocupar el lugar del cuarto árbitro será Fernando Echenique. Por su parte, en el duelo entre el Halcón y el conjunto de Ecuador estará Daiana Milone al lado de la línea de cal.

De Almeida estudiaba periodismo deportivo y, luego de tener algunas clases de reglamento, decidió comenzar a estudiar para ser jueza con el objetivo de “tener más fundamento a la hora de opinar”. Desde el primer día decidió que quería ser asistente. “Hace 13 años, cuando comencé, no éramos muchas chicas y era lógico que les pareciera un poco extraño, más en un ambiente difícil como es el fútbol”, recordó en diálogo con Infobae .

El camino de De Almeida (36 años) tiene un desarrollo ascendente similar al de su colega: entró en AFA en 2006 y dos años más tarde logró la designación como asistente internacional. Sus primeros pasos fueron en las categorías infantiles y Reserva, para luego dar el salto a las primeras divisiones masculinas y femeninas. El Mundial de Francia 2019 fue su segunda competición internacional femenina de mayores, luego de haber estado en la cita de Canadá 2015. También participó en la Copa del Mundo Sub 20 de Japón 2012 y en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, entre otros torneos de gran trascendencia.

En tanto, Daiana Milone explicó cómo fueron sus inicios en Hoy se juega Fem: “Pasé varios domingos sentada frente al televisor viendo fútbol, fue el profesionalismo de mi papá lo que me llevo a compartir la misma dedicación y devoción por este deporte, cuando tenía 16 años lo acompañe a dirigir un Boca – River y al estar en la cancha y verla repleta de gente me gustó mucho la idea de hacer lo mismo que él. Luego, fue solo cuestión de tiempo, mientras terminaba el colegio hacía el curso de arbitro, el cual me fue fácil porque desde chica ya miraba y jugaba al fútbol”.

Las modificaciones de las designaciones de los árbitros en los partidos de la Copa Libertadores

Racing vs Nacional

Árbitro: Cristiann Garay (Chile)

Asistente 1: Christian Schiemann (Chile)

Asistente 2: Mariana De Almeida (Argentina)

Cuarto árbitro: Fernando Echenique (Argentina)

Defensa vs Delfín

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Asistente 1: Claudio Ríos (Chile)

Asistente 2: Daiana Milone (Argentina)

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina (Argentina)

