“Me hubiese encantado estar en la final del Santiago Bernabéu. Me escapé de Suiza y me fui a Madrid, aunque no podía ir al partido. De todos modos, fui para saludar a mis ex compañeros y pasar un rato agradable con ellos”, recordó el defensor, campeón con el Millonario de la edición del 2015 y finalista del Mundial de Clubes de ese año en la derrota contra el Barcelona del astro Lionel Messi en Japón.