Montillo debió pasar la muerte de su papá y de su abuelo a la distancia. “Yo estaba algo alejado de mi papá y no me pude despedir. A mi abuelo no le hicieron el test, así que no sabemos si murió de coronavirus o por un tema de edad, tenía 91 años”, explicó. “Mi mamá tiene el virus, pero está asintomática. Hablo por teléfono y la noto bien. Seguramente hará su duelo y llorará en su casa. Yo tengo mi duelo a veces, por ahí uno se está bañando, te ponés a pensar, te bloqueás, te ponés a llorar, pero tengo que estar bien para mis hijos, mi familia. Tengo que seguir adelante. Son golpes duros de la vida”, agregó.