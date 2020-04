Ambos se transformaron en la bandera de Racing, pero no pudieron saborear la gloria juntos. O sí. Cuando el ex Inter ocupó un cargo en la Secretaría Técnica y Licha heredó la cinta de capitán. “Contra Tigre fue una gran alegría especial. No sólo por la gente y por lo que significa otro título en la institución, sino por él (en referencia a López). Me acuerdo el abrazo que le di. Él no paraba de llorar y yo le decía que se lo merecía, porque era realmente lo que deseaba. Vivirlo con él me llenó de emoción. Y me emociona recordarlo porque sé lo que luchó para poder lograr ese objetivo, aunque de todos modos iba a ser reconocido toda la vida como un ídolo del club por todo lo que nos brindó”, deslizó Milito.