Por otro lado, Blanco mencionó qué alternativas se están manejando en cuanto a la continuidad de la temporada y puso énfasis en el tema de los ascensos y descensos. “Todo depende de si va a haber tiempo de terminar el campeonato. Se está hablando. Dependerá de cuando se reinicia, si en junio hay fútbol quizá se puede terminar, sino está la posibilidad que se dispute un torneo de 26 equipos y que no haya descensos. Si no se puede jugar, la anulación de los descensos es una propuesta que hay. Habrá que analizarlo con las empresas de televisación, porque tenemos contratos firmados y hay que respetarlos. Todavía estamos con la esperanza de jugar los partidos que faltan. Si no es posible, sería lo más justo que no haya descensos”, sostuvo.