El Pipa soltó una carcajada y le contestó: “¡Menos mal que el tema fue otro! Siempre me preguntas por Riquelme". Vignolo no dudó y siguió el juego: “¿Y si te llama Román?". “Me parece que te llevas algo por mes, en cada nota que me haces”, dobló la apuesta Alario. Y Vignolo trató de cerrar el tema –“El Flaco Alario es un fenómeno”, le dijo–, pero el ex River continuó: “Menos mal que me hablaste de otra cosa, porque yo digo el Pollo quiere hablar, ¿qué me va a preguntar?".