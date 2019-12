"Yo quiero expresar mi idea, que me escuchen y noten la empatía que tengo con la institución. Quiero sumar, con convicciones y firmeza. Siempre dije que los caminos se volverían a cruzar y tengo que estar preparado para sacar el mejor provecho a la situación“, le dijo Pusineri al portal partidario Infierno Rojo. Asimismo, agregó: "El cariño con la gente me hace feliz, me reconocen como si hubiese surgido de las entrañas de Independiente. Esto depende de los resultados y del rendimiento, pero de esto se trata el desafío. Independiente es un club muy grande que exige y hay que estar a la altura de las circunstancias”.