Uno de los que sonó en lo últimos días fue Hernán Crespo, quien tuvo su debut en el fútbol nacional en Banfield a comienzos de año. Pese a que Valdanito no tuvo una gran performance al frente del Taladro, el ex jugador de 44 años ya mantuvo una primera reunión con Pablo Moyano. Desde las cúpula del Rojo habrían visto con buenos ojos el proyecto presentado por el ex delantero de la Selección, que incluye a un viejo conocido como Alejandro Kohan a quien varios de los integrantes del plantel lo respetan desde su paso como preparador físico con Holan. Claro que aún no se cerró ningún acuerdo entre las partes.