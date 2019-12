¿Se irá Fernández del equipo que lo catapultó como uno de los mejores jugadores del fútbol argentino? Gallardo ya lo dijo minutos después del título de la Copa Argentina. “Ya tuve charlas con él. Está muy contento de estar acá. Yo no me voy a ningún lado. Le dije que iba a estar con él. Está muy contento de que todos sigamos. Nacho no se va a ir a ningún lado”, comentó el DT.