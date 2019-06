"En un ejercicio me dijo 'qué bueno que es eso de romper líneas'… Como me gusta a mí salir con la pelota. Le dije 'bueno gracias', no quise decir nada por respeto. Ahí es donde digo que yo no entro en conflictos, porque eso lo venía haciendo hace tres o cuatro años. Le agradecí pero me resultó medio raro porque me tendría que haber conocido. No pasó nada, quedó ahí", explicó en la entrevista que le brindó al programa Somos Argentina en la TV Pública.