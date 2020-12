Inquietante definición del doctor Alfredo Cahe sobre las últimas horas de Diego Maradona

Doctor Cahe y su definicion de la muerte de Maradona

A tres semanas de la muerte de Diego Armando Maradona que conmocionó al país y al mundo del fútbol, aún rondan varios interrogantes alrededor de las causas que llevaron al astro de 60 años a perder la vida en su domicilio del barrio privado San Andrés, en Tigre. Y mientras las investigaciones por parte de la fiscalía siguen con su proceso, el doctor Alfredo Cahe sorprendió con una cruda definición respecto del fallecimiento del Diez.

En una entrevista con Canal 9, quien fuera el médico de cabecera de Pelusa durante casi la mitad de su vida reconoció que no pudo verlo debido a que su entorno le cerró las puertas. Sin embargo, no apuntó contra un culpable, sino que hizo su análisis sobre lo ocurrido: “Cuando lo vi a Diego vivo en la Clínica Olivos, prácticamente dopado y dormido, no pude hablar con la psiquiatra ni con el psicólogo. Se me cerraron las puertas. La única vez que lo vi a Diego, lo vi dormido profundamente. Y el segundo día que lo iba a ir a ver, ya se había producido el suicidio. Digo suicidio porque para mi fue un suicidio lógico. Diego estaba cansado... para mi, todos estos acontecimientos de Diego fueron como consecuencia de un suicidio. Me acuerdo que una de las mujeres me dijo ‘no quiere vivir más, está cansado de la vida. Ya hizo todo’, y cuando salió de la habitación se me comunicó que Diego estaba muerto”.

Cahe aseguró que el doctor Leopoldo Luque le cerró las puertas y no atendió a su recomendación de llevar a Diego a Cuba AC/RCS/MMR

Además, Cahe no deslizó que él había sugerido una posible internación en Cuba, pero que la misma no fue atendida por el círculo ínitmo del campeón del mundo en 1986. “No pude convencer a Luque de llevar a Diego a Cuba. Me cerró las puertas de la... Bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado. Lo importante de todo eso es que, en la poca conversación que teníamos, yo le sugerí a Luque que era importante e imprescindible llevarlo a un lugar adecuado previo, acá en la Capital, y después sí dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor”, aseguró.

Por otro lado, se encuentra el tema de la sucesión de todo lo que dejó Diego. Este jueves llevará a cabo el primer encuentro entre Sebastián Baglietto, el administrador de la herencia, el abogado Matías Morla y la contadora Andrea Trimarchi. Los representantes legales de los herederos se reunieron con el juzgado y acercaron el nombre de Baglietto, quien contó con mayor consenso entre los cinco hijos reconocidos hasta el momento, aunque hay al menos dos demandas por paternidad en proceso. Esta elección, según pudo averiguar Infobae, no dejó a todos conformes.

En el cónclave, quienes gestionaban el día a día de Diego deberán poner sobre la mesa la documentación respecto de las cuentas bancarias, contratos y bienes que disponía el fantasista hasta el mediodía de su deceso.

