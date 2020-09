La desopilante reacción de Ruggeri cuando Adrián Suar le propuso hacer una pelicula en la que son pareja

La figura mediática de Oscar Ruggeri crece cada vez más. Desde que el ex zaguero central colgó los botines y apenas coqueteó con la dirección técnica, parece que encontró su lugar dentro de la televisión como panelista. Esta vez, al Cabezón lo cruzaron con Adrián Suar, quien se animó a ofrecerle un particular personaje para hacer una película y la reacción del ex futbolista se hizo rápidamente viral.

El productor fu invitado al programa 90 Minutos, de Fox Sports, para charlar y brindar su opinión como fanático de fútbol pero también aprovechó para protagonizar un desopilante momento junto al campeón del mundo de 1986. “Este es el actor que yo estoy buscando. Tengo una historia con Oscar, quiero que esté preparado, que hable con la familia. Quiero hacer una pelicula muy fuerte con él”, fue la frase que soltó.

“Tengo prohibido besar”, interrumpió de manera cómica Ruggeri, marcándole la cancha al Chueco. Fue ahí que el dueño de la productora Polka le lanzó una propuesta concreta: “Mirá cómo es esta historia, a lo mejor Nancy lo va a entender. A ver si lo ves Oscar, no se qué opinan los muchachos. ¿Lo ven a Oscar actuando? Esta es la historia de dos hombres, ya maduros, vos y yo, que hacen justicia. Toda aquella persona que se mandó una cagada en la vida, no cumplió... Van y le hacemos determinadas cosas para que la persona pueda cumplir como un buen ciudadano. Lo obligamos con ciertas cosas que vamos a ir haciendo en los puntos más flojos de él y el tipo termina claudicando. Nosotros hacemos un bien a la sociedad. Entonces se ven dos personajes, que son dos amigos, que van investigando los puntos débiles hasta que en un momento... a ver cómo ves este punto de giro... estamos en un auto, pasamos la noche juntos investigando y en un momento tu personaje me mira a mi y me dice: ‘Mirá, me está pasando algo muy fuerte. Me enamoré de vos’...”.

Aquella escena detallada por Suar hizo que el resto de los presentes estallaran a carcajadas y provocó la respuesta del ex jugador de 58 años. “¡Na! La concha de tu hermana”, exclamó con humor y, mientras su interlocutor le trataba de explicar, agregó: “¿Estás loco, boludo? Después tengo que salir a la calle y me dicen de todo. Dejate de joder. No me dejan entrar más a Corral de Bustos, boludo. Todos mis amigos están escuchando en este momento, ya te digo que con lo que me dijiste no me saludan más”.

“Esta es la historia. Imaginate para la gente que un campeón del mundo pega un giro extraordinario, de inclusión. Sabés lo que es la promo? No se si ahora, esto necesita de ensayos con Oscar”, trató de argumentar Suar ante la risa del resto de los participantes del programa.

La charla con el también actor, de 52 años, continuó y derivó para otro lado. Antes de despedirse, Ruggeri tomó la iniciativa y propuso: “¿Querés que hagamos el final de la película?”. De esta manera, ambos caracterizaron sus papeles:

- Adrian, me está pasando algo con vos...

- Oscar, ¿algo como qué? Te noto raro, ¿te pasa algo?

- Estoy sintiendo algo que no sentí por nadie. Algo me está pasando. Te veo y me transpiran las manos, te veo y quiero estar con vos. Quiero seguirte, comer con vos, mirarte, besarte.

- Oscar, no sigas. Yo hace mucho que te quiero decir lo mismo. Me parece que toda esta aventura que vivimos buscando gente para hacerles pagar los daños que le hicieron a la sociedad me acercó mucho más a vos. Y quiero que conozcas a mi vieja y que le digamos que nos vamos a vivir juntos. ¿Te la jugás, Oscar?

- Ahí me va a costar un poquito, pero lo voy a intentar. El tema es llevarte a vos a Corral de Bustos y decirle a mi mamá. Ahí me parece que la tengo difícil, pero bueno, lo intentaremos...

- Lo intentaremos. Bueno, arranquemos por Buenos Aires y a fin de año nos vamos a Corral de Bustos.

“Ahí tiramos los títulos. El beso y los títulos...”, selló Suar para darle final a la escena mientras los presentes se reían por la actuación de su compañero. “Pollo, lo quiero a Oscar, tiene pasta de actor. Vos podrías haber sido actor, decí que te fue bien con lo tuyo”, concluyó.

