En la conferencia de prensa, Bielsa indicó que West Bromwich es “un equipo con buenas intenciones” y admitió que no pudieron evitar “que tuvieran claras chances de gol” a pesar que su equipo fue dueño de la posesión de la pelota. El Loco Bielsa también confirmó que el delantero Eddie Nketiah no continuará en Leeds y retornará a Arsenal porque finalizó su préstamo. “Arsenal ha informado que no continuará con nosotros y lamentamos eso. Eddie llegó a Leeds cuando comenzó el campeonato y tuvo que pasar tiempo adaptándose a nuestro estilo. Es un gran jugador, excelente profesional y se portó muy bien, un caballero en todos los sentidos”, manifestó el ex DT de Newell’s Old Boys y Vélez.