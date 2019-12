Me encanta que los grandes estén por mí, me confirma que estoy trabajando bien y creciendo, Lautaro es respetuoso de los colores que defiende y admite estar muy contento en la institución de Milán: “Estoy feliz aquí, el Inter es mi casa”. También destacó el trabajo de Antonio Conte al frente del plantel, quienes tendrán la posibilidad de alcanzar a Juventus en la cima de la Serie A si se impone ante el Genoa en el último partido del 2019. “Sus entrenamientos son muy duros, pero es esencial cuando juegas cinco partidos en dos semanas. Hemos aprendido a conocernos rápidamente, aprecio su pasión por el fútbol. Antes del partido del Camp Nou contra el Barcelona me dijo una frase eso explotó mi juego . Siempre te estaré agradecido, palabras preciosas que mantengo y que son solo para mí”, confesó.