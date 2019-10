Una vez definida la terna arbitral, Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, confirmó que la sala de video estará instalada adentro del estadio Alberto J. Armando y no en las afueras como venía sucediendo hasta ahora. “La cabina va a estar en la cancha y la seguridad está garantizada. Ojalá no pase nada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol”, imploró el ex juez brasileño, quien opinó que lo mejor sería que no se utilizara el VAR en ninguna de las semis.