-Mirá, a esa rivalidad me la contaron. Yo no la viví. Pero mi abuelo Antonio me la hizo conocer. Él me contaba todo sobre los duelos históricos de los 60, de los 70, también de los 80… Es fanático de Independiente y de sus nietos, pero con Diego y conmigo tiene un lío bárbaro. Yo terminé dirigiendo en Estudiantes y Diego es ídolo de Racing, jajajaja. Igual nos quiere mucho. Ha ido a la cancha de Racing. Después, a todo eso que me contó mi abuelo me lo contaron los jugadores históricos de Independiente y ahora acá me lo cuentan los de Estudiantes.