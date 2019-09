El trayecto estará fiscalizado por la Channel Swimming Association (para ser válida no debe usar traje de neoprene, no tocar el barco, no detenerse -solamente está permitido para tomar agua- y no utilizar patas de ranas). Del otro lado la esperarán los candidatos al premio Nobel Julio Aro -ex combatiente de Malvinas que impulsó el proceso de identificación de los soldados argentinos- y Geoffrey Cardozo -el inglés encargado de levantar los cuerpos del campo y sepultarlo-.