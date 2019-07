"Juego de delantero. Mayormente por la izquierda, porque soy zurdo. Pero también puedo hacerlo por la banda derecha, ya que me gusta rotar y moverme por todo el frente de ataque. Mi fuerte creo que está en desequilibrar en el uno contra uno, tengo habilidad en velocidad. Soy de hacer goles y también de dar asistencias. Mi juego es parecido al del Pity Martínez, que rompe líneas, siempre intenta ir para adelante y pide la pelota aunque las cosas no le salgan. Nunca se esconde. Y eso creo yo que es lo que hay que tener para jugar en la Primera de River. Pedirla siempre. Y también me fijo en los movimientos que tiene Nacho Scocco y la calidad que posee para fabricarse los espacios y definir", dijo hace un tiempo en una entrevista con el sitio oficial de River.