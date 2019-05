EL IDA Y VUELTA DE DEL POTRO

Del Potro: "Que limpien las líneas es lo mismo que nada"

Bernardes: "¿Usted quiere que limpien la pista entera?"

DP: "¡Pero si son 20 personas, tardan 20 segundos!"

B: "Pueden hacerlo, pero me hablas y yo hablo con ellos"

DP: "Pero si para tirar agua no me preguntaste a mí…"

B: "Hablé con él e intentó hacer lo mejor para la pista. Si tu quieres hacer alguna cosa me hablas, hablo con ellos y hacen"

DP: "¿Vos me preguntaste para tirarle agua? No me preguntaste, ¿por qué no se te ocurrió hacer eso?"

B: "Si quieres hacerlo, hacemos acá, no hay problema"

DP: "Hagan lo que quieran, pero es un desastre esta cancha…"