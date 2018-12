Además, Gallardo se explayó sobre su reacción una vez conseguida la Copa Libertadores. "Dije 'No puedo más' por todo el desgaste sufrido en los últimos 30 días. Por no poder estar en la cancha de Boca, por la persecución que me hicieron, que me pareció injusta. Me pareció una sanción muy extrema. Había que estar focalizados pese al desgaste mental. Hay que ir para adelante y soportar las injusticias para seguir concentrado. No dejamos que nos desestabilizaran", aseguró.