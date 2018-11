Larrionda cuenta con 15 partidos dirigidos a Boca en su currículum; es el que más dirigió al Xeneize a nivel internacional. Se puede aseverar que la dupla Larrionda-Espinosa fue la que propició la aparición del VAR (o su primer paso, el DAG -sistema de detección automática de goles-) al no convalidar un "gol fantasma". Ambos integraron el cuerpo arbitral de aquel cruce entre Inglaterra y Alemania en Sudáfrica 2010 y quedaron balo la lupa al no legitimar el tanto de Frank Lampard, que picó dentro del arco, pero las autoridades no lo advirtieron.