Esta es una mano que no tiene ningún poder de reflexión: hay un tiro franco al arco, el árbitro está bien posicionado, Enzo Pérez deliberadamente extiende su brazo derecho, el balón le impacta allí. Baliño hace un gesto de que no fue, se golpea el pecho. Pero fue un evidente penal, no de interpretación. No lo vio. Una lástima que no tuvimos el VAR para hacer justicia.