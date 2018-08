Juventus adquirió a Cristiano Ronaldo, de 33 años, en 112 millones de euros. Messi se quedó en el club que lo vio debutar en la elite. Tras el Mundial de Rusia, en el que ninguno de los dos logró descollar, su reinado alternado en el Balón de Oro y The Best quedó amenazado por Luka Modric, Antoine Griezmann o Kylian Mbappé. Pero la rivalidad se sostiene: si no es en la cancha, en los mensajes ajenos…