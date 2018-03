ASÍ FUE EL DURO CRUCE ENTRE PABLO CARROZA Y CINTHIA FERNÁNDEZ POR MATÍAS DEFEDERICO:

Guido Zaffora: -Ella (por Cinthia Fernández) es la que se carga con las tres nenas y va de acá para allá.

Carrozza: -Pero también hay que ponerse en la postura de Matías Defederico…

Fernández: -¿Cuál es la postura?

Carrozza: -En su momento fue que se sintió solo.

Fernández: -¿Y yo no? ¡Sos un machista! Volaban las bombas por mi cabeza (N de la R: Defederico jugó en Turquía y en la India entre 2015 y 2016), no había agua potable… ¿Y yo me tengo que ir a un país así?

Carrozza: -Por ese lado no me corras porque no tiene nada que ver.

Fernández: -Sos un básico, como si a mí no me hubiera traído problemas en la pareja. ¡Yo también estuve sola!

Carrozza: Pero yo no estoy discutiendo eso.

Fernández: -Porque es re fácil estar con tres nenas, sola.

Carrozza: -Pero yo te entiendo.

Fernández: -Me parece que tendrías que cerrar un poco el pico en lo personal y dedicarte al periodismo deportivo.

Carrozza: -Yo estoy mostrando la otra postura también.

Fernández: -¡Sos un ridículo! Siempre defendés a los jugadores.

Carrozza: -Para nada. Ahora estoy diciendo que Centurión tiene que ir preso…

Fernández: -La verdad es que es bastante ilógico lo que hacés.

Carrozza: -¿Pero por qué?

Fernández: -Yo no le corté la carrera a nadie.

Carrozza: -Yo no estoy diciendo eso.

Fernández: -Lo dijiste. Si querés buscamos el tape… Yo estoy cruzada con él desde el móvil, en el que dijo eso. No sé si lo dijeron otros periodistas también, pero a él lo escuché.

Carrozza: -Bueno, yo pongo la cara y me hago cargo.