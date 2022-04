„Sie verdienen es, gekreuzigt zu werden“: Der Abgeordnete der PT schlug gegen den Widerstand der Elektrizitätsreform vor

Während der Debatte über die Elektrizitätsreform bat Margarita García García, eine Abgeordnete der Labour Party (PT), um das Wort, um eine entsprechende Erklärung abzugeben mit der Karwoche um „Kreuzigung“ der Gesetzgeber des Oppositionsblocks bitten, weil sie gegen den von Präsident Andrés Manuel López Obrador (PT) geförderten Vorschlag sind.

An einem Punkt während der Sitzung bat die Petista um das Wort, um ihre politischen Rivalen anzugreifen, denen sie vorwarf, den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, der damals Mitglied der Nationalen Regenerationsbewegung (Morena) war, nicht respektiert zu haben.

„Dort zeigen sie ihre geringe Ausbildung, und da er Peña Nietos Sekretär war, tut er dort weh, weil sie seine Taschen nicht mehr mit Geld gefüllt haben. Du bist ein schändlicher, frauenfeindlicher Typ, du hast unsere weibliche Präsidentin nicht respektiert. Und wenn Abgeordnete der PAN, der PRD, der Bürgerbewegung und der PRI nicht weinen „, sagte der Gesetzgeber.

Später verwies er auf den Verrat, den sie gegen das Land begangen hatten, weil sie sich gegen diese Gesetzesänderung aussprachen, dass sie „es verdienen, gekreuzigt zu werden“, ein Satz, der das Lachen seiner Kollegen auslöste, die ihm nahe standen.

„Wieder einmal ist bewiesen, dass sie Heuchler sind, Verräter, Judas, verkauft Heimatländer und schlechte Manieren. Sie verdienen es, gekreuzigt zu werden „, sagte García Garcia.

Nachdem dieses Fragment der Diskussion in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, begannen mehrere Benutzer, darunter auch Oppositionsfiguren, zu kritisieren. Die Petista nutzte jedoch ihren Twitter-Account, um darüber auszusagen.

Margarita García sagte, dass die Bewegung der vierten Transformation (Q4) und ihre Verbündeten niemals als „Heimatländer verkaufen“ bezeichnet werden, da sie keinen Schritt von der Zeichen und Strategien von Va X Mexico.

„Sie werden in der Lage sein zu sagen, was sie über unsere Bewegung wollen, aber sie werden uns niemals anrufen oder uns befragen können, wenn Verräter Heimatländer verkaufen. Mit Zynikern und Lügnern kein Schritt zurück!“ „, schrieb er.

Die Abstimmung über die Elektroreform begann an diesem Sonntag, dem 17. April, um 10:00 Uhr, aber die Teilnahme wurde um mehr als 12 Stunden verlängert. Gegen 22:00 Uhr endete der erste Block mit 12 Abgeordneten (sechs für und sechs dagegen), die die Bühne nutzten, um ihre Position bekannt zu machen.

Die Sitzung hätte agiler sein können, aber der herrschende Block (Morena-pt-PVEM) hat jedem Redner zusammen mit anderen Interventionen mehrere Fragen gestellt, um den Gipfelmoment zu „verzögern“. Jetzt, ab etwa 22:30 Uhr, begannen weitere 12 Redner an diesem Präsidentschaftsvorschlag teilzunehmen.

Es ist nicht bekannt, wie lange es dauern könnte, diese Diskussion abzuschließen, aber der Präsident hat bereits ein mögliches negatives Ergebnis gegen seine Reform in Elektrizitätsfragen erzielt, weshalb er in sozialen Netzwerken um ihren nächsten Schritt im Falle dieses widrigen Szenarios zu warnen.

„Ich habe es bereits in meinem Bericht am Dienstag gesagt: Egal was passiert, wir sind bereits vor Verrat geschützt. Morgen werde ich es noch einmal erklären „, schrieb er in seinen sozialen Netzwerken.

Eine Stunde später gab Morenas Koordinator in der Abgeordnetenkammer, Ignacio Mier, bekannt, dass die Initiative des Präsidenten zur Änderung des Bergbaugesetzes den Gesetzgebungspalast San Lázaro erreicht habe, um wahrscheinlich am Montag erörtert und genehmigt zu werden.

Aus diesem Grund und um die Strategie von López Obrador zu erfüllen, stimmte der Politische Koordinierungsausschuss (Jucopo) der Plenarsitzung zu, damit es nicht mehr viele Hindernisse für dieses neue Projekt gibt und direkt zur Plenarsitzung übergeht.

