Vicky ging zum Schreibwarenladen, die Polizei suchte nicht nach Rosa, Brenda wurde entführt: So verschwinden Frauen in Mexiko

In den letzten Wochen haben verschiedene Verschwindenlassen von Frauen die Bevölkerung in mehreren Bundesstaaten der Mexikanischen Republik alarmiert, aber sind es außergewöhnliche Fälle oder ein schrecklicher Alltag, der Teil des unaufhaltsamen Abgrunds ist und Krise von etwa 100 Tausend ist verschwunden?

Das Verschwinden von Mädchen und Frauen hat ganz andere Komponenten als das männliche Geschlecht, leider steckt hinter vielen sexueller Missbrauch.

Durchschnittlich sieben Frauen sind täglich verschwunden, bisher 2022 in Mexiko.

Zwischen dem 1. Januar und dem 14. April wurden 748 Frauen vom Nationalen Register der vermissten und nicht lokalisierten Personen als vermisst gemeldet.

Sechsundvierzig Prozent aller Fälle konzentrieren sich auf den Bundesstaat Mexiko, Mexiko-Stadt und Morelos.

In Kombination mit Jalisco, Nuevo Leon und Zacatecas steigt der Anteil auf 71,5%.

Laut dem offiziellen Register der vermissten Frauen im Jahr 2022 sind 320 Opfer zwischen 10 und 19 Jahren alt.

Diese Statistik entspricht den Frauen, die in diesem Jahr bisher als vermisst gemeldet wurden und sich in diesem Zustand befinden, da im gleichen Zeitraum 729 in ganz Mexiko gefunden wurden, von denen 12 tot sind.

In dem jüngsten Bericht über Mexiko warnte der UN-Ausschuss für erzwungenes Verschwinden vor einer Zunahme der Fälle von Frauen.

„Es gibt einen bemerkenswerten Anstieg der Fälle von Jungen und Mädchen ab 12 Jahren und Frauen“, sagte die Agentur. Solche Fälle würden dem Verschwinden im Zusammenhang mit der Entführung von Kindern innerhalb oder außerhalb des familiären Umfelds entsprechen; dem Verschwinden, um sexuelle Gewalt und Frauenmord, Rekrutierung und Repressalien zu verbergen. Opfer und Behörden berichteten auch über Verschwinden, das auf Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung abzielte „, warnte er.

Das Netzwerk für die Rechte des Kindes in Mexiko (REDIM) stellte fest, dass täglich 14 Personen zwischen 0 und 17 Jahren als vermisst gemeldet wurden, nicht im Jahr 2021 gefunden oder lokalisiert. Dies basiert auf Daten des Nationalen Registers für vermisste und nicht lokalisierte Personen (RNPDNO) mit einem Schnitt vom 11. April 2022.

Nach den konsultierten Daten wurden seit der Registrierung (dh seit 1964) 82.328 Kinder und Jugendliche in dieser Situation gemeldet, und jede fünfte dieser Personen bleibt bis zum 11. April 2022 vermisst oder nicht lokalisiert.

Während die meisten Fälle (80,1%) lokalisiert sind, stellte die NGO fest, dass pro 100 Personen im Alter von 0 bis 17 Jahren, die sich befanden, einer tot aufgefunden wurde.

Das Verbrechen von Victoria Guadalupe war abscheulich. Das kleine Mädchen von nur sechs Jahren verschwand, nachdem es gegen 17:15 Uhr in den Schreibwarenladen gegangen war am Nachmittag des Mittwoch, 6. April.

Victorias Mutter ging auf ihre Suche, zu der sich die Nachbarn gesellten, aber das kleine Mädchen wurde zwei Tage später nicht in Plastik in derselben Unterteilung eingewickelt gefunden. Der mutmaßliche Täter befand sich, da in seiner Wohnung eine Sandale des kleinen Mädchens gefunden wurde, der 26-jährige Mann stammte ursprünglich aus Oaxaca.

Das Verschwinden der 15-jährigen Rosa María López wurde am 21. März registriert. Nach offiziellen Angaben ging der Minderjährige aus der Stadt Cuapech, Cuetzalan, zur Arbeit und kehrte nicht zurück, weshalb ihre Familie sofort mit der Suche begann.

Einer seiner Onkel veröffentlichte einen Beitrag auf seinem Facebook-Profil, in dem er mitteilte, dass er, als er um Hilfe bei einem Polizeibeamten bat, antwortete, dass nichts getan werden könne und dass von dem Mädchen erwartet werden müsse, dass es aus freiem Willen zurückkehrt „bis der Wutanfall vorüber ist“.

Drei Tage später befand sich sein leblose Körper in der Nähe seines Hauses. Bisher gibt es keine Häftlinge für sein Verbrechen.

(Foto:@jeugeniolopezm)

Im März sorgte der Bundesstaat San Luis Potosí bei den Einwohnern für Alarmbereitschaft, da die Zahl der Entführungen und des Verschwindens von Frauen zunahm.

In der Zeit vom 1. bis 31. März veröffentlichte das Twitter-Profil der FGESLP 64 Dateien, um nach Personen zu suchen, die nicht erreicht werden konnten. Von den insgesamt 28 Frauen, die sogar als jünger als 18 Jahre gemeldet wurden. Die Situation wurde Mitte des Monats alarmierender, als die Fälle erheblich zunahmen.

Bei seiner Befragung zu diesem Thema bestritt Miguel Gallegos, Sprecher des Staatssicherheitssystems von San Luis Potosí, dass die Situation trotz des erheblichen Anstiegs der Zahl der vermissten und nicht lokalisierten Personen sowie des Modus Operandi der Bevölkerung Besorgnis erregen sollte Täter, die von Überwachungskameras erwischt wurden.

„Jeder Fall ist eine Untersuchung und eine Verantwortung der staatlichen Behörden, die Fakten zu klären. Heute war eine schwierige Jahreszeit. Ein paar schwierige Tage oder eine komplizierte Woche. Heute möchte ich auch die Gesellschaft auffordern, sich nicht zu beunruhigen. San Luis Potosi sollte nicht alarmiert werden. Die Regierung arbeitet unersättlich daran, sozialen Frieden zu erreichen „, sagte Gallegos den Mikrofonen des Radiosenders Factor 96.1.

Brenda wurde entführt und eine Kamera zeichnete alles auf.

Das Opfer wurde aus der Unterteilung Los Alamos entführt und bereits von der Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates San Luis Potosí identifiziert

Eine Überwachungskamera in einem Haus hielt den Moment fest, als Brenda Magdalena Gonzáez Ibarra im Bundesstaat San Luis Potosí entführt wurde. Laut dem Bericht der Generalstaatsanwaltschaft (FGE) wurde das Verbrechen in der Los Alamos Fractionation begangen, einer Wohneinheit ganz in der Nähe des Tangamanga Parks, einer der beliebtesten in der Hauptstadt Potosino.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, dem 26. März, wurde das Video der Szene in sozialen Netzwerken verbreitet. Brenda war außerhalb des Hauses einiger ihrer älteren Nachbarn, mit denen sie sich über eine Wasserpumpe unterhielt, bei der die Gefahr eines Kurzschlusses bestand. In diesem Moment brach der Täter des Verbrechens ein. Bisher war Brendas Aufenthaltsort nicht mehr bekannt.

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Nayeli verschwand und wurde tot aufgefunden: Ihr ganzes Fleisch wurde abgerissen

Eine Woche nachdem die Generalstaatsanwaltschaft von San Luis Potosí (FGESLP) ein Suchformular für das Verschwinden von Nayeli Alfaro Silva, die Behörden meldeten die Entdeckung einer Leiche, die, wie sie sagten, der des 25-jährige Frau. Obwohl das Ereignis Angehörigen gemeldet wurde, wiesen sie auf verschiedene Unregelmäßigkeiten hin, wie die Tatsache, dass sie den Körper nicht erkennen konnten, sowie auf das Verschwinden des romantischen Partners des Opfers.

Laut Nayelis Mutter Tage nach ihrem Verschwinden wurde ihre Tochter gegen 7 Uhr morgens des 24. März 2022 zuletzt gesehen. Ihr romantischer Partner wäre die letzte Person gewesen, die Kontakt zu ihr aufgenommen hat.

„Ich war beeindruckt, weil es ein Skelett ist. Ich sehe kein einziges Stück Fleisch (...) Das akzeptieren wir nicht. Wir warten auf die Ergebnisse der DNA-Tests „, sagte Lorena Silva, Nayelis Mutter, aber ein paar Tage später bestätigten die Behörden, dass die Tests positiv waren und dass es später der Körper ihrer Tochter war der Ehemann wurde verhaftet, nachdem er auf freiem Fuß war.

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

María Fernanda Contreras Ruíz verschwand und ihr lebloser Körper wurde am 7. April in der Nachbarschaft Exhacienda de Santa Rosa in Apodaca gefunden. Nach ihrem Fall wurde bekannt, dass allein im ersten Quartal des Jahres mindestens 18 Frauen in Nuevo León verschwanden, von denen mindestens 10 lokalisiert wurden.

Tage später verschwand auch Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, ein junger Mann von 18 Jahren. Sie wurde zuletzt am 9. April in der Gemeinde Escobedo, Nuevo León, gesehen, nachdem sie mit zwei Freunden eine Party auf einer Farm im Viertel Nueva Castilla besucht hatte.

Das Suchformular für Debanhi, das von der People Search Commission in Nuevo León herausgegeben wurde, weist darauf hin, dass sie, als sie sie das letzte Mal sahen, ein weißes Leibchen, einen dunklen Rock und schwarze Stiefelturnschuhe vom Typ Converse trug.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

Als körperliche Eigenschaften wurde detailliert beschrieben, dass sie eine Frau mit einem dünnen Körperbau, weißem Teint und braunen Haaren ist, hell, gerade und lang. In der Zwischenzeit wird insbesondere beschrieben, dass er eine Narbe am Kinn und an der rechten Hand hat, trägt er auch eine Zahnspange.

Straflosigkeit, Reviktimisierung und Banalität von Straftaten

Geschlechtsspezifische Gewalt durch Institutionen führt zu einer hohen Straflosigkeit für Verbrechen, die Frauen betreffen; laut Marcela Lagarde „unzureichende und unzureichende Versorgung durch Institutionen, in Während für Dalia B. Carranco „die Befragung des Verbrechens selbst oder des Ausmaßes des erlittenen Schadens an sich ein Hindernis für Frauen darstellt, die Gerechtigkeit suchen“ (2020, S. 3) und „die Tatsache, dass viele der Vorwürfe von Verbrechen gegen Frauen und Frauen Mädchen werden nicht richtig verfolgt oder bleiben ungestraft, zeigt uns bereits ein enormes Hindernis: Das Problem der Gewalt gegen Frauen wird trivialisiert und minimiert“.

In diesem Zusammenhang stellt die Menschenrechtskommission von Mexiko-Stadt in ihrem Bericht über geschlechtsspezifische Gewalt bei der Strafverfolgung der Justiz in Mexiko-Stadt fest:

„Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind, haben oft keinen Zugang zu wirksamen institutionellen Abhilfemaßnahmen, die es ihnen ermöglichen, nicht Opfer jeglicher Art von Gewalt zu werden, weil sie Frauen sind, sie zu stoppen, wenn sie ihr ausgesetzt sind oder ihr ausgesetzt sind, Schutz zu haben, wenn sie Gewalt ausgesetzt sind, dass es angemessene Untersuchungen gibt Wenn sie es sind, wurde es ausgeübt, um Gerechtigkeit für die erlittenen Ereignisse zu erlangen, um die Wahrheit darüber zu erfahren, was passiert ist, und vor allem nicht von den Behörden erneut zum Opfer gebracht und verletzt zu werden, wenn sie vor ihnen kommen. Das Ergebnis ist, dass die überwiegende Mehrheit dieser Verbrechen ungestraft bleibt. Zusätzlich zu der Tendenz, Gewalt zu normalisieren und die Betroffenen zu beschuldigen, deutet dies darauf hin, dass Gewalt nur von Menschen in Grenzsituationen oder in Randfällen ausgeübt wird.

(...) „Die gesammelten Informationen zeigen, dass trotz der sozialen Ablehnung der diskriminierenden und gewalttätigen Praktiken von Frauen, von denen einige in tödlichen Ausdrücken gipfeln, das Fehlen einer geschlechtsspezifischen Perspektive bei der Betreuung von Opfern und bei der Untersuchung von Fällen dazu beiträgt, dass institutionelle Gewalt und seine Fahrlässigkeit oder das Versäumnis, die Straflosigkeit aufrechtzuerhalten und weiterhin den vollen Genuss und die Ausübung der Menschenrechte der Geschädigten zu behindern.“

(...) „Für weibliche Opfer von Gewalt gibt es eine doppelte institutionelle und soziale Viktimisierung, die sie zwingt, Schmerz und Scham zu verbergen. Die traumatischen Auswirkungen halten im Laufe der Zeit an und für viele Opfer ist es nicht einfach, Unterstützung von ihren Familien, Partnern oder dem von den Behörden zugewiesenen psychologischen Hilfspersonal zu erhalten, sodass das Opfer aufhört, über den Angriff zu sprechen, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen oder nicht zu beleidigen. Die Suche nach Gerechtigkeit, die mit einem Beschwerdeverfahren beginnt, das langwierig und schmerzhaft sein kann, ist eine der Möglichkeiten, wie das Opfer durch die potenziell reparative Fähigkeit der Strafe das Gleichgewicht seines Lebens wiedererlangen kann.“

