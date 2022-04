Wahlen 2022: Kennen Sie die Liste der Vorkandidaten für das Bürgermeisteramt in Lima und anderen Bezirken

Alles ist bereit für die Regional- und Kommunalwahlen 2022. Heute Nachmittag hat die National Jury of Elections (JNE) die offizielle Liste der Vorkandidaten vorgestellt, die an den internen Wahlen der Parteien teilnehmen werden, die im kommenden Mai stattfinden werden.

Bei den Wahlen in Metropolitan Lima haben die politischen Parteien eine einzige Kandidatenliste registriert, sodass die endgültigen Namen, die am Wahlwettbewerb teilnehmen werden, der am kommenden Sonntag, dem 2. Oktober, stattfinden wird, bereits bekannt sind.

Der große Abwesende ist Fuerza Popular. Ihr Vorsitzender, Keiko Fujimori, bestätigte, dass sie nicht an den Bürgermeisterwahlen in Lima teilnehmen werde. Stattdessen werden sie eine Kandidatur unterstützen, die es schafft, diejenigen zu integrieren, die glauben, dass Perus Hauptstadt „nicht in die Hände des Populismus oder der Linken fallen sollte“.

VORKANDIDATEN FÜR DAS BÜRGERMEISTERAMT VON LIMA

- Allianz für Fortschritt: Omar Chehade

- Fortschritte Land: Luis Molina

- Gemeinsam für Peru 1: Eduardo Liu

- Gemeinsam für Peru 2: Gonzalo Alegría

- Wir sind Peru: George Forsyth

- Freies Peru: Yuri Castro

- Wir können: Daniel Urresti

- Volkserneuerung: Rafael López Aliaga

- Lila Partei: Guillermo Flores

- Vorderseite der Hoffnung: Elizabeth León

- Der Glaube an Peru: Álvaro Paz de la Barra

- Grüner Demokrat: Alex Gonzales

- Patriotische Partei Perus: Julio Lingán

- Frepap: Carlos Torres

VORKANDIDATEN FÜR LIMA BEZIRKE

SAN JUAN DE LURIGANCHO

- Populäre Aktion: Blanca Sobrevilla /Harold Acuache

- Allianz für Fortschritt: Juan Navarro

- Fortschritte Land: Brenda Lizano

- Popular Force: Roy Ventura

- Gemeinsam für Peru: Leonardo Besilio

- Wir sind Peru: Jesús Maldonado

- Freies Peru: Nilda Rafael

- Wir können: Oscar Herquinius

- Volkserneuerung: Manuel Angulo

MOLINA

- Populäre Aktion: Edmundo del Aguila

- Allianz für Fortschritt: Luis Iberico

- Ländervorschüsse: Juan Carlos Zurek

- Gemeinsam für Peru: Patricia Soto

- Wir sind Peru: Nadder Loyola

- Freies Peru: David Palomino

- Wir können: Julio Martinez

- Volksverlängerung: Diego Uceda

SANTIAGO DE SURCO

- Allianz für Fortschritt: Juan Palma

- Ländervorschüsse: Carlos Bruce/David Vera

- Wir sind Peru: Gina Galvez

- Lila Partei: Juan Baltodano

- Freies Peru: Edwin Portugal

- Wir können: Eduardo Caprile

- Volkserneuerung: Juan Manuel del Mar

SAN BORJA

- Populäre Aktion: Erwin Pinedo

- Allianz für Fortschritt: Gina Casanova /Javier Diez

- Fortschritte Land: Steve Mubarak

- Volkstruppe: Cecilia Chacon

- Wir sind Peru: José Valdez

- Lila Partei: Jorge Robles

- Wir können: Juan Zevallos

- Volksverlängerung: Marco Antonio Álvarez

MIRAFLORES

- Populäre Aktion: Sergio Meza

- Allianz für Fortschritt: Manuel Masías

- Fortschritte Land: Alessandra Krause

- Popular Force: Sitza Romero

- Wir sind Peru: Javier Mendoza

- Lila Partei: Diego Mora

- Wir können: Maria Cano

- Volksverlängerung: Carlos Canales

SAN ISIDRO

- Populäre Aktion: Fernando Aguilar

- Allianz für Fortschritt: Francisco Petrozzi

- Ländervorschüsse: Javier Cipriani

-Popular Force: Caesar Combines

- Wir sind Peru: Victor Hugo Bazán

- Lila Partei: Martin Hernandez

- Wir können: Charles Zapata

- Volkserneuerung: Nancy Vizurraga

