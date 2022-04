Atletico Madrid wurde zweimal hintereinander gerettet: Gündogan erzielte in der Champions League kein Tor für Manchester City

Atlético Madrid gegen Manchester City: Mittelfeldspieler İlkay Gündoğan scheiterte Konvertieren Sie zweimal in Folge das erste Tor der „Citizens“ im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League 2022 am Mittwoch, dem 13. April, das im Wanda Metropolitano-Stadion in Spanien ausgetragen wurde.

Innerhalb von 30 Minuten nach der ersten Halbzeit erlitt Atlético Madrid das bekleidete Vergehen von Manchester City von einer Seite zur anderen und mit einer Reihe von Rebounds, die sie effektiv und glücklicherweise verteidigen konnten.

Der Angreifer der Stadt Riyad Mahrez gab Kyle Walker einen genauen Durchgang in die Tiefe, als er die Grundlinie erreichte. Er schaffte es, ein Bodenkreuz herauszuziehen, das für die Ankunft von Philip Foden am Ende der Box landete.

Foden kontrollierte und gab seinen Teamkollegen İlkay Gündogan auf, der den Fußball in den rechten Pfosten von Atletico Madrids Tor schoss und stürzte. Der Rebound wurde erneut auf den Kopf gestellt und Felipe kam herein, der die Gefahr ablehnte.

Atlético Madrid traf im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League gegen Manchester City

Atlético Madrid war zusammen mit Liverpool, Porto und Mailand Teil der Gruppe B der Gruppenphase der Champions League. Die 'Colchoneros' qualifizierten sich für die direkte Ausscheidungsphase vom zweiten Platz in der Serie. Die Mannschaft von Diego Simeone eliminierte Manchester United im Achtelfinale mit einem Gesamtergebnis zugunsten von 2:1 nach einem Unentschieden und einem Sieg mit der geringsten Differenz.

Manchester City seinerseits erreichte das Viertelfinale der Champions League, nachdem er Sporting Lisbon besiegt hatte. Die „Citizens“ gewannen die Qualifikationsrunde und waren neben PSG, Leipzig und Brügge die ersten in der Gruppe A.

Diego Simeone, Trainer von Atletico Madrid, stellte sich mit Jan Oblak, Stefan Savić, Felipe, Reinildo, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Antoine Griezmann und João Felix zusammen.

Der Stratege von Manchester City, Pepe Guardila, trainierte bei Ederson Moraes, Kyle Walker, Joao Cancelo, Aymeric Laporte, John Stones, İlkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Philip Foden und Riyad Mahrez.

