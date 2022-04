María Pía Copello sagt, Peter Fajardo habe ihr geschrieben und sie gebeten, nach dem Kampf in Esto es Guerra aufzutreten

María Pia Copello steht weiterhin dem Produzenten von Esto es Guerra gegenüber, Peter Fajardo. Wie Sie sich erinnern, begann alles, als sich die Gastgeberin live beschwerte, dass sie ihr in den letzten Wochen nicht den Ton von das Programm und dass sie sie auf der Seite lassen, da er sich mit dem Leiter der Reality-Show gestritten hat.

Seit diesem Datum hat er nicht mit ihr gesprochen und ist zu keinem Treffen eingeladen, und er stellte auch klar, dass er die Gründe nicht kenne, warum er sich über sie ärgert. Aus diesem Grund tauchten Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des Moderators auf.

Am 11. April war María Pia Copello jedoch überrascht zu erfahren, dass es der Produzent war, der sie am Telefon anrief, damit sie die Reality-Show nicht verlässt und weiter mit ihr zusammenarbeitet. Dies geschah während der klassischen Zusammenstöße, die jeden Tag zwischen ihr und ihrer Partnerin Johanna San Miguel erlebt wurden.

„Alles, was ich beschweren will, muss ich mit den Kameras machen, denn niemand hier gibt mir einen Ball. Ich beschwere mich beim Produzenten und es ist ihm egal. Ich weiß nicht, an wen ich mich mehr wenden soll „, begann die Influencerin zu sagen, was die Empörung ihres Fahrduos verursachte, weil sie sagt, sie spiele das „Opfer“.

Nachdem er einen Bericht gesehen hatte, in dem Peter Fajardo darauf hinwies, dass er María Pia Copello nicht wirklich kannte und bekräftigte, dass er mit ihr kämpfe, gab der Dolmetscher von „Like“ und „Dancing Alone“ lachend bekannt, dass sie diesen Montag auf Wunsch des Produzenten in der Show ist.

„Wenn ich heute (11. April) hier aufgetaucht wäre, liegt das daran, dass er (Peter) mir geschrieben hat, denn wenn er mir am Freitag nicht geschrieben hätte, wäre ich nicht hier“, sagte der ebenfalls Kinderunterhalter und bat um sein Handy, um die Geschichte der Anrufe und Gespräche zu zeigen, die ihre Version bestätigen würden.

Es sei darauf hingewiesen, dass die komödiantische Schauspielerin einmal kommentierte, dass Fajardo mit María Pia nicht zufrieden sei, weil sie auf keinen der Befehle hörte, die sie ihm erteilte, wodurch sie bis heute distanziert waren.

Denken Sie daran, dass beide eine starke freundschaftliche Beziehung gezeigt haben, da die beiden in den letzten Jahren ihre Geburtstage miteinander geteilt haben und manchmal gesehen wurden, wie sie Momente mit anderen Freunden genossen haben.

María Pia Copello sagt, Peter Fajardo habe ihr geschrieben und sie gebeten, nach einem Kampf im EEG zu erscheinen. VIDEO: Amerika-Fernsehen

