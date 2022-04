Schlag oder Palazo: Sie kreierten Piñatas von Jada Pinkett und Chris Rock, nachdem Will Smith getroffen hatte

Zweifellos war einer der besten Momente im Weltfernsehen der Schlag, den der Schauspieler Will Smith dem Komiker Chris Rock gab, nachdem er seine Frau Jada Pinkett während der Oscar-Zeremonie 2022 mit einem Witz über seine Alopezie beleidigt hatte.

Nach diesem unangenehmen, aber intensiven Moment waren die Mexikaner überrascht und überfluteten die sozialen Netzwerke mit ihren Reaktionen, Meinungen, Kommentaren und Kritikpunkten zu dieser Tatsache, die, sofern nicht jemand etwas anderes beweist, aus dem von La Academia festgelegten Drehbuch herausgingen.

Eines der Facebook-Profile, das es nicht verpassen durfte, auf seine Weise darüber zu sprechen, war die berühmte Piñatería Ramírez, die dafür bekannt ist, mit Papier und Paste Repliken der denkwürdigsten Momente der Populärkultur herzustellen.

Jetzt beschlossen sie, Chris Rock und Jada Pinkett nachzubauen. Der Komiker und Schauspieler trägt einen schwarzen Anzug mit einem blauen, weißen Hemd und einer Fliege. Ein sehr ähnliches Outfit wie das, das sie letzten Sonntag, den 27. März, trug. Die Matrix-Schauspielerin ihrerseits hat ein grünes Kleid, das mit dem identisch ist, das sie an diesem Abend trug.

„Pinata von Chris Rock, damit er sich nicht über die Haarigen lustig macht. Die Piñateria Ramirez gibt Ihnen die Gelegenheit, die Will Smith hatte. Warum wird er in der Lage sein, das p! t* der Freund meines Sohnes.. aber niemals! Sagen Sie Pelona, sie soll Ihre Bestellung aufgeben und jetzt anrufen „(sic), lautete die Nachricht, die den Fotos beigefügt war.

Benutzer begrüßten die Arbeit derjenigen, die für die Herstellung der Piñatas verantwortlich sind (Foto: Facebook/Piñatería Ramírez)

Sie teilten jedoch auch die Momentaufnahme von zwei anderen Piñatas, die den Moment nachstellten, der Mitte 2020 stattfand, als Jada Will Smith gestand, dass sie ihn mit dem Rapper August Alsina betrogen hatte, den sie dank ihres Sohnes Jaden kennenlernte, als sie 23 Jahre alt war und eine „schwierige“ durchmachte Situation.

Einige Passanten hielten an, um das Foto aufzunehmen, und simulierten eine Ohrfeige. Darüber hinaus wurden sie in verschiedene Positionen gebracht, um Schläge, Entfernungen und sogar Entzündungen zu simulieren.

Die Follower dieser Seite reagierten sofort und begannen, ihre Kommentare abzugeben. Einige begrüßten die Arbeit der Leute, die die Piñatas herstellten, weil sie sagten, sie seien echten Menschen sehr ähnlich.

Ein anderer Sektor beschloss, das Necken fortzusetzen, und teilte einige Witze und Memes mit. Sie betonten auch, dass sich bisher niemand gegen diese Kreationen ausgesprochen hat, wie dies bei früheren Gelegenheiten der Fall war.

Schließlich gaben sie keine Nachrichten über Eduardo Yáñez weiter, einen anderen Schauspieler, der beschloss, einen Reporter auf einen roten Teppich zu schlagen, weil er ihn nach seinem Sohn gefragt hatte, der gerade einen Unfall hatte.

Chris Rock verspottete die Alopezie von Will Smiths Frau, die den Zorn des Schauspielers verursachte (Foto: Reuters/Brian Snyder)

Nachdem jeder der Beteiligten neben den unterschiedlichen Meinungen der Unterhaltungswelt seine Sicht auf die Fakten dargelegt hatte, lud die Akademie am vergangenen Mittwoch den Schauspieler Will Smith ein senden eine schriftliche Erklärung über ihr Verhalten bei der Oscar-Gala 2022.

Laut einer an EFE gesendeten Erklärung hat der Schauspieler 15 Tage Zeit, um diese Erklärung zu senden, bevor die Akademie am 18. April „Disziplinarmaßnahmen ergreift“, die „Suspendierung, Ausweisung oder andere in den Statuten zulässige Sanktion“ sein könnten.

Die Institution stellte auch klar, dass sie Smith gebeten hatte, die Zeremonie nach dem Vorfall zu verlassen, aber er lehnte ab, obwohl er zugab, dass „er die Situation anders hätte bewältigen können“.

Diese Klarstellung kommt, nachdem eine der Moderatorinnen der Gala, Wanda Sykes, im Programm von Ellen DeGeneres die Zulässigkeit der Akademie gegenüber dem Schauspieler kritisiert hatte.

„Du überfährst jemanden, er begleitet dich aus dem Gebäude und das war's. Aber um es weitergehen zu lassen... Ich fand es ekelhaft „, sagte Sykes, der dann die Bühne betreten musste, um die Zeremonie fortzusetzen.

